Tesla отказывается от планов по созданию доступного электромобиля, переключившись на роботакси

Tesla отменяет планы на выпуск дешевого автомобиля из-за конкуренции из Китая. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Конкурентное давление со стороны китайских электромобилей вынуждает Tesla отказаться от своих планов создания доступного для масс электромобиля.

По информации, американский производитель автомобилей решил отменить разработку недорогого авто, которое уже давно обещали инвесторам.

Вместо этого, Tesla сосредоточится на развитии самоуправляемых роботакси на основе малых транспортных средств.

Добавим

Этот шаг свидетельствует об изменении стратегии компании, поскольку она отказывается от своей первоначальной задачи - создание доступных электромобилей для широкой общественности. Отмечается, что генеральный директор Tesla Илон Маск часто называл эту цель своей основной миссией.

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