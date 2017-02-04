Температура теплоносителя в Авдеевке находится на уровне 70 градусов - П.Жебривский
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Температура теплоносителя в Авдеевке находится на уровне 70 градусов. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Относительно отопления в городе, Авдеевский Коксохим сверхусилиями обеспечивает в теплосетях жилого сектора температуру теплоносителя на уровне 70 градусов", - сообщил он.
Напомним, вице-премьер Г.Зубко ранее сообщил, что восстановлено отопление в двух домах в Авдеевке.
"Температура в домах - +18... +22. На улице 1", - отметил вице-премьер.
Как сообщал УНН, в районе Авдеевки несколько дней наблюдается обострение ситуации, ее активно обстреливают боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.
В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева, полевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.
Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Тяжелобольных и людей с особыми потребностями начали вывозить из Авдеевки. Из города эвакуированы уже 200 человек.
Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило в ЕС, США, Великобританию, Канаду, СЕ, ПАСЕ. Состоялось экстренное заседание ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.
ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия на Донбассе. В Совбезе ООН состоялось заседание, где рассмотрели ситуацию в Украине.
3 февраля российская сторона в СЦКК письменно гарантировала перемирие в районе прорыва ЛЭП под Авдеевкой.
С начала обострения, по данным полиции, поступили сообщения о 3 погибших мирных жителях и 9 раненых гражданских.