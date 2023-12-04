Тело 7-летнего мальчика нашли в пойме реки в Киевской области
Киев • УНН
В Киевской области тело пропавшего 7-летнего Владислава Гарвата нашли в водоеме возле его дома
В Киевской области из водоема достали тело 7-летнего мальчика, который пропал в воскресенье, 3 декабря, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, пишет УНН.
Детали
"К сожалению, чуда не произошло. Тело ребенка нашли в пойме реки Ирпень неподалеку от его дома", - сообщили в ГСЧС.
Пропавшего 7-летнего Владислава Гарвата из села Козаровичи Вышгородского района разыскивали с 3 декабря.
Напомним
На Волыни на водоеме спасли двух детей.
Тело 7-летнего мальчика нашли в пойме реки в Киевской области
В Киевской области тело пропавшего 7-летнего Владислава Гарвата нашли в водоеме возле его дома.
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