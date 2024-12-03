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Тарифы на коммунальные услуги не будут расти до конца отопительного сезона - Шмыгаль

Тарифы на коммунальные услуги не будут расти до конца отопительного сезона - Шмыгаль

Киев  •  УНН

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Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о неизменности тарифов на коммунальные услуги до конца отопительного сезона - никаких повышений не планируют.

Тарифы на коммунальные услуги в Украине не будут расти до конца отопительного сезона. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

"Государство берет на себя обязательства, что тарифы на газ, тепло и электроэнергию не будут расти до конца отопительного сезона. Никаких повышений не планируем", - заявил Шмыгаль.

Напомним

Национальный банк прогнозирует, что тарифы на газ, отопление и горячую воду останутся без изменений в 2024-2025 годах. Однако из-за сложной ситуации в энергетике ожидается, что с 2026 года ее постепенно будут повышать до экономически обоснованных уровней.

Павел Башинский

Павел Башинский

Экономикаполитика
natsionalnii-bank-ukrainiНациональный банк Украины
ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль