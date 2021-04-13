Таран - послу Франции: Россия способна планировать для Украины повторение грузинского сценария 2008 года

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Мы не можем позволить себе недооценивать ситуацию и вполне сознательны, что Россия способна планировать для Украины повторение грузинского сценария 2008 года. На этом накануне переговоров между президентами Украины и Французской Республики, акцентировал министр обороны Украины Андрей Таран во время встречи с послом Французской Республики в Украине Этьеном де Понсеном, передает УНН со ссылкой на Минобороны.