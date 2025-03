Талибы планируют оценить техническое состояние аэропорта в Кабуле для возобновления полетов

Детали

“Сейчас мы оперативно занимаемся налаживанием работы аэропорта. Проводится оценка и проверка технического состояния (воздушной гавани), в частности, для того, чтобы возобновить международное и внутреннее авиасообщение”, — сказал Муджахид.

“Мы разбираем технические проблемы (аэропорта) и обдумываем, справимся ли мы с этими проблемами самостоятельно”, — пояснил он, отвечая на вопрос по поводу сотрудничества с Катаром или Турцией для обеспечения функционирования столичного аэропорта.

Ранее

Военные США в ночь на 31 августа покинули Афганистан. Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Соединенные Штаты не будут иметь дипломатического присутствия в Афганистане после 31 августа, заявив, что администрация продолжит дипломатическое взаимодействие в регионе, но открытие посольства в Кабуле будет зависеть от действий талибов и поведения “в ближайшие недели и месяцы”.

Армия США перед вылетом в понедельник вечером вывела из строя свою авиа- и военную технику, оставленные в аэропорту Кабула. Командующий миссией генерал Кеннет Маккензи сказал, что войска “демилитаризовали” 73 единицы авиатехники, 70 бронированных тактических машин и 27 Humvee, чтобы они не использовались талибами. “Эта авиатехника никогда больше не будет летать... Она никогда не сможет эксплуатироваться кем-либо”, — сказал он.

После того, как американские военные покинули аэропорт, талибы, по сообщениям, совершили несколько выстрелов в воздух, чтобы “отпраздновать” выход сил США.

Позже в сети появилось видео, на котором, вероятно, представители “Талибана” заходят в аэропорт Кабула.

Video footage distributed by the Taliban showed fighters entering the airport in Kabul after the last U.S. troops left Afghanistan https://t.co/0qBxwbDOUQ pic.twitter.com/HNS3UQWf7K

— Reuters (@Reuters) August 31, 2021