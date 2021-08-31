Талибы планируют оценить техническое состояние аэропорта в Кабуле для возобновления полетов
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Члены радикального движения “Талибан” проводят оценку и проверку технического состояния международного аэропорта Кабула, после того как страну покинули последние иностранные военные, отвечавшие за работу воздушной гавани. Как заявил телеканалу Al Jazeera во вторник представитель движения Забихулла Муджахид, талибы планируют вскоре возобновить прием и отправку самолетов, пишет УНН.
Детали
“Сейчас мы оперативно занимаемся налаживанием работы аэропорта. Проводится оценка и проверка технического состояния (воздушной гавани), в частности, для того, чтобы возобновить международное и внутреннее авиасообщение”, — сказал Муджахид.
“Мы разбираем технические проблемы (аэропорта) и обдумываем, справимся ли мы с этими проблемами самостоятельно”, — пояснил он, отвечая на вопрос по поводу сотрудничества с Катаром или Турцией для обеспечения функционирования столичного аэропорта.
Ранее
Военные США в ночь на 31 августа покинули Афганистан. Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Соединенные Штаты не будут иметь дипломатического присутствия в Афганистане после 31 августа, заявив, что администрация продолжит дипломатическое взаимодействие в регионе, но открытие посольства в Кабуле будет зависеть от действий талибов и поведения “в ближайшие недели и месяцы”.
Армия США перед вылетом в понедельник вечером вывела из строя свою авиа- и военную технику, оставленные в аэропорту Кабула. Командующий миссией генерал Кеннет Маккензи сказал, что войска “демилитаризовали” 73 единицы авиатехники, 70 бронированных тактических машин и 27 Humvee, чтобы они не использовались талибами. “Эта авиатехника никогда больше не будет летать... Она никогда не сможет эксплуатироваться кем-либо”, — сказал он.
После того, как американские военные покинули аэропорт, талибы, по сообщениям, совершили несколько выстрелов в воздух, чтобы “отпраздновать” выход сил США.
Позже в сети появилось видео, на котором, вероятно, представители “Талибана” заходят в аэропорт Кабула.
Video footage distributed by the Taliban showed fighters entering the airport in Kabul after the last U.S. troops left Afghanistan https://t.co/0qBxwbDOUQ pic.twitter.com/HNS3UQWf7K— Reuters (@Reuters) August 31, 2021