Таліби планують оцінити технічний стан аеропорту у Кабулі для відновлення польотів
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Члени радикального руху “Талібан” проводять оцінку і перевірку технічного стану міжнародного аеропорту Кабула, після того як країну покинули останні іноземні військові, які відповідали за роботу повітряної гавані. Як заявив телеканалу Al Jazeera у вівторок представник руху Забіхула Муджахід, таліби планують незабаром відновити прийом і відправку літаків, пише УНН.
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“Зараз ми оперативно займаємося налагодженням роботи аеропорту. Проводиться оцінка та перевірка технічного стану (повітряної гавані), зокрема, для того, щоб відновити міжнародне і внутрішнє авіасполучення”, — сказав Муджахід.
“Ми розбираємо технічні проблеми (аеропорту) і обдумуємо, чи впораємося ми з цими проблемами самостійно”, — пояснив він, відповідаючи на питання з приводу співпраці з Катаром або Туреччиною для забезпечення функціонування столичного аеропорту.
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Військові США в ніч на 31 серпня покинули Афганістан. Держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що Сполучені Штати не матимуть дипломатичної присутності в Афганістані після 31 серпня, заявивши, що адміністрація продовжить дипломатичну взаємодію в регіоні, але відкриття посольства в Кабулі буде залежати від дій талібів і поведінки “в найближчі тижні і місяці”.
Армія США перед вильотом в понеділок увечері вивела з ладу свою авіа- і військову техніку, залишену в аеропорту Кабула. Командувач місією генерал Кеннет Маккензі сказав, що війська “демілітаризували” 73 одиниці авіатехніки, 70 броньованих тактичних машин і 27 Humvee, щоб вони не використовувалися талібами. “Ця авіатехніка ніколи більше не буде літати... Вона ніколи не зможе експлуатуватися будь-ким”, — сказав він.
Після того, як американські військові покинули аеропорт, таліби, за повідомленнями, зробили декілька пострілів в повітря, щоб “відсвяткувати” вихід сил США.
Пізніше в мережі з’явилося відео, на якому, ймовірно, представники “Талібану” заходять в аеропорт Кабула.
Video footage distributed by the Taliban showed fighters entering the airport in Kabul after the last US troops left Afghanistan https://t.co/0qBxwbDOUQ pic.twitter.com/HNS3UQWf7K— Reuters (@Reuters) August 31, +2021