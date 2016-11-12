"Талибан" взял на себя ответственность за взрыв на военной базе США
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Боевики радикального движения "Талибан" взяли на себя ответственность за взрыв на военной базе США в Афганистане, в результате которого, по последним данным, погибли четыре человека, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Представители миссии НАТО "Решительная поддержка", действующей в Афганистане, сообщили, что 12 ноября на военной базе США и НАТО Баграм приведено в действие взрывное устройство.
Поэтому, отмечается, что это привело к гибели четырех человек, еще 14 человек пострадали.
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Ранее военный источник сообщил телеканалу NBC, что взрыв устроил смертник.
Так, представитель "Талибана" написал в твиттере, что группировка взяла на себя ответственность за этот инцидент.
Сейчас о личностях погибших и пострадавших в результате взрыва пока не сообщается.