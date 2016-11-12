"Талібан" взяв на себе відвовідальність за вибух на військовій базі США
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Бойовики радикального руху “Талібан” взяли на себе відповідальність за вибух на військовій базі США в Афганістані, в результаті якого, за останніми даними, загинули чотири людини, передає УНН з посиланням на Reuters.
Представники місії НАТО “Рішуча підтримка”, що діє в Афганістані, повідомили, що 12 листопада на військовій базі США і НАТО Баграм приведено в дію вибуховий пристрій.
Відтак, зазначається, що це призвело до загибелі чотирьох осіб, ще 14 осіб постраждали.
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Раніше військове джерело повідомило телеканалу NBC, що вибух влаштував смертник.
Так, представник “Талібану” написав в твіттері, що угрупування взяло на себе відповідальність за цей інцидент.
Наразі про особи загиблих і постраждалих в результаті вибуху поки не повідомляється.