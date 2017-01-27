Т.Мэй стала первой главой правительства, которая подписала гостевую книгу Белого дома при Д.Трампе
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Глава правительства Великобритании стала первой главой иностранного правительства, которая поставила свою подпись в гостевую книгу Белого дома при президенте Дональда Трампа. Об этом в Twitter написал пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, передает УНН.
"Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй станет первой главой правительства, которая поставила подпись в White House book при президентстве Дональда Трампа", - написал он.
The United Kingdom's Prime Minister @theresa_may becomes the first head of government to sign the White House book under @POTUS Trump pic.twitter.com/Q0PjQeTwJL- Sean Spicer (@PressSec) 27 января 2017
Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп в субботу проведет телефонные разговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом.