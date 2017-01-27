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Т.Мей стала першою главою уряду, яка підписала гостьову книгу Білого дому при Д.Трампі

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 січня. УНН. Глава уряду Великої Британії стала першою главою іноземного уряду, яка поставила свій підпис у гостьову книгу Білого дому за президентства Дональда Трампа. Про це в Twitter написав прес-секретар Білого дому Шон Спайсер, передає УНН.

"Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей стане першою главою уряду, яка поставила підпис в White House book за президентства Дональда Трампа", - написав він.

The United Kingdom's Prime Minister @theresa_may becomes the first head of government to sign the White House book under @POTUS Trump pic.twitter.com/Q0PjQeTwJL

— Sean Spicer (@PressSec) 27 січня 2017 р.

Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп у суботу проведе телефонні розмови з президентом РФ Володимиром Путіним, канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Франсуа Олландом.

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