Т.Мей стала першою главою уряду, яка підписала гостьову книгу Білого дому при Д.Трампі

"Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей стане першою главою уряду, яка поставила підпис в White House book за президентства Дональда Трампа", - написав він.

The United Kingdom's Prime Minister @theresa_may becomes the first head of government to sign the White House book under @POTUS Trump pic.twitter.com/Q0PjQeTwJL

— Sean Spicer (@PressSec) 27 січня 2017 р.

Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп у суботу проведе телефонні розмови з президентом РФ Володимиром Путіним, канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Франсуа Олландом.