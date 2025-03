"Праздник, достойный херсонского арбуза на столе": Резников поздравил Польшу с Днем независимости

Цитата

“С Днем Независимости, друзья! Пока на наших границах бушуют ожесточенные бои, мы знаем, что на нашей западной границе мир и дружба. Piorun, Krab, Twardy и многое другое - свидетельство вашей поддержки. Za wolność naszą i waszą!

*Праздник, достойный херсонского арбуза на столе", - отметил Резников в поздравлении в Twitter.

Также министр сопроводил сообщение изображением с надписью "Херсон – это Украина!".

Дополнение

Генштаб ВСУ 11 ноября официально сообщил, что во время успешных наступательных действий наших войск на Херсонском направлении, 9 ноября этого года, было освобождено 12 населенных пунктов. И что наступательные действия в указанном направлении продолжаются. Поэтому из соображений безопасности операции официальное обнародование результатов будет позже.

Между тем, в сети уже публикуют фото из центра Херсона с людьми с украинскими флагами. В ГУР МОУ указали, что "Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ".

А руководитель Офиса Президента Андрей Ермак опубликовал лаконичный пост "11.11.22", будто намекая, что сегодняшний день может стать знаковым.