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"Праздник, достойный херсонского арбуза на столе": Резников поздравил Польшу с Днем независимости

"Праздник, достойный херсонского арбуза на столе": Резников поздравил Польшу с Днем независимости

Киев • УНН

 • 239584 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников поздравил Польшу с Днем независимости словами с отсылкой к ситуации на фронте, заметив, что это "праздник, достойный херсонского арбуза на столе", и поблагодарив польских партнеров за предоставленную военную технику, пишет УНН.

Цитата

“С Днем Независимости, друзья! Пока на наших границах бушуют ожесточенные бои, мы знаем, что на нашей западной границе мир и дружба. Piorun, Krab, Twardy и многое другое - свидетельство вашей поддержки. Za wolność naszą i waszą!
*Праздник, достойный херсонского арбуза на столе", - отметил Резников в поздравлении в Twitter.

Также министр сопроводил сообщение изображением с надписью "Херсон – это Украина!".

Happy Independence Day,friends!
While fierce battles rage on our borders,we know that on our western border there is peace & friendship.
Piorun, Krab, Twardy & более чем evidence of your support.
Za wolność naszą i waszą!
*A holiday worth a Kherson watermelon on the table pic.twitter.com/2dcpzCh2gl

—Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 11, 2022

Дополнение

Генштаб ВСУ 11 ноября официально сообщил, что во время успешных наступательных действий наших войск на Херсонском направлении, 9 ноября этого года, было освобождено 12 населенных пунктов. И что наступательные действия в указанном направлении продолжаются. Поэтому из соображений безопасности операции официальное обнародование результатов будет позже.

Между тем, в сети уже публикуют фото из центра Херсона с людьми с украинскими флагами. В ГУР МОУ указали, что "Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ".

А руководитель Офиса Президента Андрей Ермак опубликовал лаконичный пост "11.11.22", будто намекая, что сегодняшний день может стать знаковым.

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