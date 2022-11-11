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"Свято, гідне херсонського кавуна на столі": Резніков привітав Польщу з Днем незалежності

"Свято, гідне херсонського кавуна на столі": Резніков привітав Польщу з Днем незалежності

Київ • УНН

 • 239589 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков привітав Польщу з Днем незалежності словами з відсилкою до ситуації на фронті, зауваживши, що це "свято, гідне херсонського кавуна на столі", і подякувавши польським партнерам за надану військову техніку, пише УНН.

Цитата

"З Днем Незалежності, друзі! Поки на наших кордонах точаться запеклі бої, ми знаємо, що на нашому західному кордоні мир і дружба. Piorun, Krab, Twardy та багато іншого є доказом вашої підтримки. Za wolność naszą i waszą! Свято, гідне херсонського кавуна на столі", - зазначив Резніков у привітанні у Twitter.

Також міністр супроводив повідомлення зображенням з написом "Херсон - це Україна!".

Happy Independence Day,friends!
While fierce battles rage on our borders,we know that on our western border there is peace & friendship.
Piorun,Krab,Twardy & much more are the evidence of your support.
Za wolność naszą i waszą!
*A holiday worth a Kherson watermelon on the table pic.twitter.com/2dcpzCh2gl

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 11, 2022

Доповнення

Генштаб ЗСУ 11 листопада офіційно повідомив, що під час успішних наступальних дій наших військ на Херсонському напрямку, 9 листопада цього року, було звільнено 12 населених пунктів. І що наступальні дії на зазначеному напрямку тривають. Тому, з міркувань безпеки операції, офіційне оприлюднення результатів буде згодом.

Тим часом у мережі вже публікують фото з центру Херсона з людьми з українськими прапорами. У ГУР МОУ вказали, що "Херсон повертається під контроль України, до міста заходять частини ЗСУ".

А керівник Офісу Президента Андрій Єрмак опублікував лаконічний пост "11.11.22", ніби натякаючи, що сьогоднішній день може стати знаковим.

Українські Національні Новини

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