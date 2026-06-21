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Свириденко подвела итоги недели – от переговоров с ЕС до новых программ для ветеранов и бизнеса

Киев • УНН

 • 1126 просмотра

Украина открыла первый переговорный кластер с ЕС. Ветераны получат льготную ипотеку под 3% по программе еОселя.

Свириденко подвела итоги недели – от переговоров с ЕС до новых программ для ветеранов и бизнеса

Премьер-министр Юлия Свириденко подвела итоги недели, отметив открытие первого переговорного кластера с Европейским Союзом, расширение поддержки оборонной промышленности, ветеранов, ученых и аграриев. Об этом глава правительства сообщила в своих соцсетях, пишет УНН.

Детали

По словам Свириденко, 15 июня Украина открыла первый переговорный кластер в рамках процесса вступления в ЕС, что означает переход от политических дискуссий к практической работе над евроинтеграцией.

Эта неделя стала исторической на нашем пути в ЕС

– подчеркнула премьер-министр.

Также она сообщила, что украинские производители вооружения привлекли 9,8 млрд грн льготных кредитов по программам государственной поддержки. Средства направлены на разработку, производство, ремонт и модернизацию вооружения, что, по словам главы правительства, способствует масштабированию оборонно-промышленного комплекса.

Новые решения для ветеранов, ученых и аграриев

Свириденко сообщила, что с 17 июля ветераны и семьи погибших защитников смогут воспользоваться программой "єОселя" под 3% годовых. Государство будет компенсировать процентную ставку до этого уровня в течение первых десяти лет кредитования, а в дальнейшем – до 6%.

Кроме того, правительство ввело новую модель государственных стипендий для ученых. В 2026 году на эти выплаты предусмотрено 190 млн грн, а размер ежемесячной стипендии составит 10 тыс. грн.

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Отдельно премьер-министр напомнила о новых программах поддержки аграриев. В частности, производители сельхозпродукции смогут получить до 1000 грн на гектар безвозвратной помощи для закупки украинских минеральных удобрений. Также правительство увеличило поддержку мелиорации до 48 тыс. грн на гектар в прифронтовых областях и до 30 тыс. грн в других регионах.

Свириденко также сообщила, что после российского удара по Успенскому собору уже начались неотложные работы по сохранению памятника, а вопрос его восстановления находится на особом контроле правительства.

В Украине расширяют программы поддержки фермеров - касается удобрений и мелиорации19.06.26, 17:12 • 4982 просмотра

Степан Гафтко

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