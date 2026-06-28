Суперкомпьютер Opta назвал главных фаворитов ЧМ-2026 по футболу
Киев • УНН
Суперкомпьютер Opta обновил прогноз на ЧМ-2026, отдав Франции 18,7% шансов на победу. Аргентина и Испания замыкают тройку фаворитов.
Суперкомпьютер Opta обновил прогноз на плей-офф чемпионата мира по футболу 2026 года после завершения группового этапа. Модель 25 тысяч раз симулировала ход турнира и оценила шансы каждой сборной на выход в следующие раунды и завоевание титула, сообщает УНН.
Детали
Согласно прогнозу, главным фаворитом турнира является сборная Франции, которой отводят 18,7% шансов на победу. Вторым претендентом считается Аргентина (16,3%), третьей - Испания (13,5%). В первую пятерку также вошли Англия (9,7%) и Бразилия (6,5%).
В то же время Аргентина имеет самые высокие шансы добраться до финала - 30%, тогда как у Франции этот показатель составляет 28,4%. Испании прогнозируют 22,7% на выход в решающий матч, Англии - 18,6%, а Бразилии - 13,7%.
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По оценкам Opta, в число команд, которые могут побороться за трофей, также входят Нидерланды (5,1%), Португалия (4,7%), Германия (4,4%), Колумбия (3,2%) и Норвегия (3%).
Среди сборных, которые считаются потенциальными авторами сенсации, лучшие шансы имеют США (2,5%), Швейцария (2,2%), Мексика (1,8%), Марокко (1,6%), Бельгия (1,6%) и Япония (1%).
В то же время для большинства других участников плей-офф шансы на чемпионство остаются минимальными. В частности, Эквадору и Хорватии Opta дает по 0,6%, Канаде, Сенегалу и Египту - по 0,5% или меньше. Наименьшие шансы имеют ЮАР, ДР Конго и Кабо-Верде - менее 0,1%, а Кабо-Верде вообще не получил даже 0,1% вероятности победы.
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