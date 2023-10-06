Судей под Бахмут - реакция соцсетей на решение ВС по делу Шепелева

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Киев • УНН

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КИЕВ. 6 октября. УНН. Пользователи социальных сетей крайне раздражены решением судов Верховного суда по делу экс-нардепа Александра Шепелева, пишет УНН.

Детали 

В комментариях к видео подавляющее большинство пользователей выражают крайнее возмущение решением судей Вячеслава Маринича, Владимира Короля и Аллы Макаровец, которые рассматривали кассационную жалобу защиты Шепелева на приговор по делу о побеге.

Известно, что Александр Шепелев, который во время сокрытия от украинских правоохранителей в россии активно сотрудничал с фсб и пытался легализоваться как политический беженец, сейчас проходит по ряду громких дел – убийства и их заказы, финансовые махинации.

Поэтому корреспонденты в комментариях уделяют внимание и его личности:

Сейчас ролик, который к этому времени собрал более 300 тыс. просмотров и почти 6 тыс. реакций, продолжает собирать комментарии и репосты с крайне негативными и, иногда, нецензурными высказываниями в адрес и судей, которые выносили решение, и в адрес Александра Шепелева, и в отношении Верховного Суда и вообще власти, как судебной, так и официальной, политической.

Напомним

Экс-нардеп Александр Шепелев получил приговор в виде 7 лет лишения свободы за побег из-под стражи во время пребывания в больнице.

Но 6 июля текущего года коллегия судей Первой судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе председательствующего Вячеслава Маринича и судей Владимира Короля и Аллы Макаровец при рассмотрении кассационной жалобы защиты Шепелева на приговор по делу о побеге дважды допустила ошибки, сначала в зачислении срока экстрадиционного ареста лицу, которое не было экстрадировано, а затем применив к этому экстрадиционному заключению так называемый Закон Савченко, засчитав день за два - хотя это противоречит нормам действующего законодательства.

Шепелев является фигурантом еще ряда уголовных производств, а также имеет еще один приговор – 15 лет за заказное убийство банкира Кириченко.

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