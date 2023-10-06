Суддів під Бахмут - реакція соцмереж на рішення ВС у справі Шепелева

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У коментарях до відео переважна більшість дописувачів висловлюють крайнє обурення рішенням суддів В’ячеслава Маринича, Володимира Короля і Алли Макаровець, які розглядали касаційну скаргу захисту Шепелева на вирок у справі про втечу.

Відомо, що Олександр Шепелев, який під час переховування від українських правоохоронців у росії активно співпрацював з фсб та намагався легалізуватися як політичний біженець, наразі проходить за низкою гучних справ – вбивства та їх замовлення, фінансові махінації.

Тож дописувачі у коментарях приділяють увагу й його особі:

Наразі ролик, який до цього часу зібрав більш 300 тис. переглядів та майже 6 тис. реакцій, продовжує збирати коментарі та репости з вкрай негативними та, подекуди, нецензурними висловлюваннями на адресу й суддів, які виносили рішення, й на адресу Олександра Шепелева, и відносно Верховного Суду та взагалі влади, яка судової, так й офіційної, політичної.

Нагадаємо

Екснардеп Олександр Шепелев отримав вирок у вигляді 7 років позбавлення волі за втечу з-під варти під час перебування у лікарні.

Але 6 липня поточного року колегія суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі головуючого В’ячеслава Маринича та суддів Володимира Короля і Алли Макаровець під час розгляду касаційної скарги захисту Шепелева на вирок у справі про втечу двічі допустилася помилок , спочатку у зарахуванні терміну екстрадиційного арешту особі, яку не було екстрадовано, а потім застосувавши до цього екстрадиційного ув’язнення так званий Закон Савченко, зарахувавши день за два – хоча це суперечить нормам чинного законодавства.

Шепелев є фігурантом ще низки кримінальних проваджень, а також має ще один вирок – 15 років за замовне вбивство банкіра Кириченка.