Суд сегодня продолжит рассмотрение дела А.Попова

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Киев • УНН

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КИЕВ. 26 января. УНН. Шевченковский районный суд Киева в четверг продолжит рассмотрение дела в отношении бывшего председателя Киевской городской государственной администрации Александра Попова, передает УНН со ссылкой на пресс-службу суда.

Как отмечается, начало заседания запланировано 26 января в 9:00.

Напомним, Генеральная прокуратура Украины инкриминирует экс-главе КГГА Александру Попову пособничество правоохранителям во время разгона Евромайдана в 2013 году.

В частности, его подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.28, ст.340 (незаконное воспрепятствование проведению собрания, митингов, которое было совершено должностным лицом, по предварительному сговору группой лиц, с применением физического насилия) и ч.5 ст .27, ч.3 ст.365 УК Украины (пособничество в превышении власти работниками правоохранительных органов, что сопровождалось насилием, применением специальных средств, болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями, которые повлекли тяжкие последствия).

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