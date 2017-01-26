Суд сегодня продолжит рассмотрение дела А.Попова
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Шевченковский районный суд Киева в четверг продолжит рассмотрение дела в отношении бывшего председателя Киевской городской государственной администрации Александра Попова, передает УНН со ссылкой на пресс-службу суда.
Как отмечается, начало заседания запланировано 26 января в 9:00.
Напомним, Генеральная прокуратура Украины инкриминирует экс-главе КГГА Александру Попову пособничество правоохранителям во время разгона Евромайдана в 2013 году.
В частности, его подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.28, ст.340 (незаконное воспрепятствование проведению собрания, митингов, которое было совершено должностным лицом, по предварительному сговору группой лиц, с применением физического насилия) и ч.5 ст .27, ч.3 ст.365 УК Украины (пособничество в превышении власти работниками правоохранительных органов, что сопровождалось насилием, применением специальных средств, болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями, которые повлекли тяжкие последствия).