Суд отменил продажу спецразрешения на одно из крупнейших месторождений гранита Запорожской области - ОГП
Киев • УНН
Хозяйственный суд Киева признал незаконным аукцион по продаже спецразрешения на добычу гранита из-за антиконкурентных действий участников. Договор купли-продажи и само разрешение отменены.
Хозяйственный суд Киева признал незаконными результаты аукциона по продаже специального разрешения на пользование недрами одного из самых перспективных месторождений гранита в Запорожской области. Суд также отменил договор купли-продажи и само спецразрешение, сообщает УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.
Детали
По иску Офиса Генерального прокурора суд признал недействительными результаты электронного аукциона по продаже специального разрешения на пользование недрами, заключенный по его результатам договор купли-продажи и само специальное разрешение
По данным прокуратуры, в 2021 году Государственная служба геологии и недр Украины выставила на аукцион спецразрешение на добычу гранита сроком на 20 лет. Месторождение площадью 20,5 гектара содержит около 9 млн кубометров высококачественного гранита и считается одним из самых перспективных в регионе благодаря значительным запасам и развитой транспортной инфраструктуре.
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В Офисе генпрокурора отметили, что два участника аукциона подали одинаковые стартовые предложения, а победитель повысил цену лишь на 1,8%.
Участники торгов не конкурировали между собой, а координировали свои действия, чем исказили результаты аукциона. Эти обстоятельства подтверждены решением территориального органа Антимонопольного комитета Украины
Прокуроры добавили, что суд согласился с их доводами и пришел к выводу, что аукцион, заключенный договор и выданное спецразрешение являются незаконными, поскольку "антиконкурентные согласованные действия лишили государство возможности получить справедливую конкурентную цену за право пользования недрами".
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