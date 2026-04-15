Страны НАТО планируют передать Украине военную помощь на 60 млрд долларов в течение года - Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал союзников увеличить финансовую поддержку Украины, заявив, что обязательства должны возрасти для достижения целевых показателей финансирования — 60 млрд долларов, передает УНН со ссылкой на Anadolu.

Мы не можем забывать об Украине, и я думаю, именно поэтому эта встреча важна для нашего внимания. Поэтому мы должны обеспечить Украине необходимую поддержку. Все союзники должны больше инвестировать, чтобы достичь целевых показателей в 60 миллиардов долларов в области безопасности и обороны Украины в этом году — сказал Рютте в своем вступительном слове на 34-м заседании Контактной группы по обороне Украины в Берлине.

"Поддержка борьбы Украины важна как никогда", - добавил он, отметив, что "слишком мало стран несут слишком большую часть бремени".

Германия и Великобритания совместно взяли на себя руководство Контактной группой по Украине в апреле 2025 года, после того, как США при президенте Дональде Трампе потребовали от Европы покрыть расходы на военную помощь Украине и использовали этот вопрос как аргумент для давления.

Добавим

Ранее правительство Германии пообещало предоставить дополнительную военную помощь и договорилось о "стратегическом партнерстве" с Киевом. Ожидается, что в будущем сотрудничество выйдет за рамки военной и финансовой помощи и перерастет в более долгосрочное двустороннее взаимодействие.

