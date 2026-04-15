Страны НАТО планируют передать Украине военную помощь на 60 млрд долларов в течение года - Рютте

$43.500.0651.330.57
ukenru
16:37 • 3400 просмотра
Следующая встреча в формате "Рамштайн" должна состояться в июне - Федоров
Эксклюзив
15:53 • 10796 просмотра
Новые детали в деле Надежды Викарий, которая утверждает, что ее насиловали старшие братья - что говорит полицияPhoto
12:27 • 11546 просмотра
Euractiv: ЕС требует от G7 ускорить выдачу кредита ERA для Украины - Япония, Британия и США еще не выплатили свои доли
Эксклюзив
15 апреля, 10:54 • 15987 просмотра
13-й блэкаут на ЗАЭС – эксперт объяснил, в чем угроза и назвал главные риски для безопасности станции
15 апреля, 10:46 • 11513 просмотра
Мадьяр прогнозирует, что еще Орбан снимет вето с 90 млрд евро ЕС для Украины, но есть нюанс
15 апреля, 09:39 • 20009 просмотра
Профсоюзы настаивают на учете позиции работников в новом Трудовом кодексе - глава ФПУ Бызов
Эксклюзив
15 апреля, 06:47 • 35205 просмотра
Как выбрать школу для ребенка и не ошибиться - советы психолога
14 апреля, 23:54 • 29797 просмотра
Трамп объявил о завершении войны с Ираном - Fox News
14 апреля, 19:27 • 35580 просмотра
Украина пока не получила подтверждения относительно конкретной даты приезда американской делегации
14 апреля, 12:03 • 65617 просмотра
ТОП финансовых ошибок украинцев, из-за которых постоянно не хватает денегPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+13°
1.4м/с
40%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Одна из вещей, которой я больше всего горжусь" - Вэнс о заявлении Европе о прекращении покупки и отправки оружия Украине со стороны США15 апреля, 08:06 • 20663 просмотра
В рф сообщили об атаке дронов в Башкортостане - под ударом нефтехимический заводVideo15 апреля, 08:59 • 5298 просмотра
Трамп назвал Мадьяра "хорошим человеком" после поражения Орбана15 апреля, 10:03 • 11129 просмотра
ГУР рассекретило структуру холдинга "Швабе" и его зарубежные активы, всего - 48 предприятий12:18 • 11145 просмотра
Пациенты против системы: почему люди боятся судиться с частными клиниками12:18 • 19612 просмотра
публикации
Пациенты против системы: почему люди боятся судиться с частными клиниками12:18 • 19791 просмотра
Наследство после смерти мужа или жены – кто и на что имеет право15 апреля, 07:41 • 31984 просмотра
Как выбрать школу для ребенка и не ошибиться - советы психолога
Эксклюзив
15 апреля, 06:47 • 35205 просмотра
Что приготовить из продуктов, оставшихся после Пасхи – топ-7 простых и вкусных идейPhoto14 апреля, 16:30 • 32637 просмотра
ТОП финансовых ошибок украинцев, из-за которых постоянно не хватает денегPhoto14 апреля, 12:03 • 65617 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Михаил Федоров
Марк Рютте
Джон Хили
Владимир Зеленский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Китай
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Клипы с YouTube и пустая сцена - как Джастин Бибер покорил Coachella и интернетVideo14 апреля, 14:47 • 21222 просмотра
Золотые часы неизвестного героя во время катастрофы "Титаника" выставили на аукцион14 апреля, 10:19 • 29904 просмотра
У аистов Грицика и Одарки появилось первое яйцо в гнездеVideo14 апреля, 07:44 • 37484 просмотра
Lionsgate показал первый трейлер нового фильма из франшизы "Голодные игры"Video13 апреля, 14:56 • 31919 просмотра
В китайском кафе ввели "правила входа", запретив мусорить, выбрасывать черные чулки и красть черепахPhoto11 апреля, 20:00 • 41022 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Отопление
Бильд

Страны НАТО планируют передать Украине военную помощь на 60 млрд долларов в течение года - Рютте

Киев • УНН

 • 1128 просмотра

Генсек НАТО призвал страны увеличить инвестиции в оборону Украины. Германия и Британия возглавили Контактную группу после требований США по финансированию.

Страны НАТО планируют передать Украине военную помощь на 60 млрд долларов в течение года - Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал союзников увеличить финансовую поддержку Украины, заявив, что обязательства должны возрасти для достижения целевых показателей финансирования — 60 млрд долларов, передает УНН со ссылкой на Anadolu.

Мы не можем забывать об Украине, и я думаю, именно поэтому эта встреча важна для нашего внимания. Поэтому мы должны обеспечить Украине необходимую поддержку. Все союзники должны больше инвестировать, чтобы достичь целевых показателей в 60 миллиардов долларов в области безопасности и обороны Украины в этом году 

— сказал Рютте в своем вступительном слове на 34-м заседании Контактной группы по обороне Украины в Берлине.

"Поддержка борьбы Украины важна как никогда", - добавил он, отметив, что "слишком мало стран несут слишком большую часть бремени".

Бельгия и Испания выделят по 1 млрд евро на оборону Украины - Федоров13.04.26, 21:44 • 4082 просмотра

Германия и Великобритания совместно взяли на себя руководство Контактной группой по Украине в апреле 2025 года, после того, как США при президенте Дональде Трампе потребовали от Европы покрыть расходы на военную помощь Украине и использовали этот вопрос как аргумент для давления.

Добавим

Ранее правительство Германии пообещало предоставить дополнительную военную помощь и договорилось о "стратегическом партнерстве" с Киевом. Ожидается, что в будущем сотрудничество выйдет за рамки военной и финансовой помощи и перерастет в более долгосрочное двустороннее взаимодействие.

Ракеты для Patriot и дроны: Украина и Германия согласовали новый пакет сотрудничества на 4 млрд евро14.04.26, 15:58 • 2444 просмотра

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Государственный бюджет
Война в Украине
«Коалиция желающих»
Марк Рютте
НАТО
Дональд Трамп
Великобритания
Германия
Соединённые Штаты
Украина