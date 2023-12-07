Стефанчук на слушаниях Хельсинской комиссии в США напомнил о правомерности использования российских активов для возмещения убытков Украине

Эксклюзив
У украинской разведки есть предварительная информация, кого могли казнить россияне - Лубинец о расстрелянных военных
  •  93672 просмотра

У украинской разведки есть предварительная информация, кого могли казнить россияне - Лубинец о расстрелянных военных

Эксклюзив
Путь к евроинтеграции: эксперты оценили пользу для украинского банковского сектора в сближении с международными финсистемами
  •  101049 просмотра

Путь к евроинтеграции: эксперты оценили пользу для украинского банковского сектора в сближении с международными финсистемами

Эксклюзив
От депутата до агента рф: как обвиняемый в заказных убийствах Шепелев исповедовался директору фсб
  •  107286 просмотра

От депутата до агента рф: как обвиняемый в заказных убийствах Шепелев исповедовался директору фсб

Эксклюзив
Жалобу на судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, будет рассматривать первая в истории судья-член ВСП, которая воюет на фронте против рф
  •  109996 просмотра

Жалобу на судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, будет рассматривать первая в истории судья-член ВСП, которая воюет на фронте против рф

Эксклюзив
Количество подделок существенно снизилось: какие гривневые банкноты подделывают чаще всего
  •  108229 просмотра

Количество подделок существенно снизилось: какие гривневые банкноты подделывают чаще всего

Эксклюзив
Украинские предатели: Кива, Медведчук, Ковалев, Шепелев и другие - кого-то убили, а кого-то судьи практически выпустили на свободу
  •  128186 просмотра

Украинские предатели: Кива, Медведчук, Ковалев, Шепелев и другие - кого-то убили, а кого-то судьи практически выпустили на свободу

Эксклюзив
Военные преступления россии: представители Международного уголовного суда впервые столкнулись с таким масштабом – КНИИСЭ
6 декабря  •  143708 просмотра

Военные преступления россии: представители Международного уголовного суда впервые столкнулись с таким масштабом – КНИИСЭ

Эксклюзив
ВСП просят проверить судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, обвиняемого в заказе убийств 5 человек
6 декабря  •  139711 просмотра

ВСП просят проверить судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, обвиняемого в заказе убийств 5 человек

Эксклюзив
В Нацбанке рассказали, какие иностранные банкноты в этом году подделывали чаще всего
6 декабря  •  131177 просмотра

В Нацбанке рассказали, какие иностранные банкноты в этом году подделывали чаще всего

Эксклюзив
Прозрачность и стабильность: в чем заключается потенциальный резерв банковской системы и как им воспользоваться
5 декабря  •  125032 просмотра

Прозрачность и стабильность: в чем заключается потенциальный резерв банковской системы и как им воспользоваться

Эксклюзив
В штабе рассказали о соблюдении договоренностей на ПП "Краковец-Корчева"
6 декабря  •  132534 просмотра

В штабе рассказали о соблюдении договоренностей на ПП "Краковец-Корчева"

Эксклюзив
Вспышка гепатита А в Винницкой области: заражение через воду рассматривается как одна из основных версий
6 декабря  •  138319 просмотра

Вспышка гепатита А в Винницкой области: заражение через воду рассматривается как одна из основных версий

Эксклюзив
Гибель рыбы в Винницкой области: Госэкоинспекция не обнаружила превышения нормы загрязняющих веществ в Ладыжинском водохранилище
5 декабря  •  114729 просмотра

Гибель рыбы в Винницкой области: Госэкоинспекция не обнаружила превышения нормы загрязняющих веществ в Ладыжинском водохранилище

Эксклюзив
Меркурий даёт нам шанс: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 - 10 декабря
4 декабря  •  242946 просмотра

Меркурий даёт нам шанс: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 - 10 декабря

Эксклюзив
Повышение безопасности операций: fintech-эксперт дал прогноз развития ИИ в банковской сфере
4 декабря  •  238846 просмотра

Повышение безопасности операций: fintech-эксперт дал прогноз развития ИИ в банковской сфере

Темы
Главная
Общество
Война
Спорт
Экономика
Политика
Культура
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Технологии
Технологии
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
УНН Lite
УНН Lite
Наши за границей
Наши за границей
Лайфхак
Лайфхак
публикации
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
stefanchuk-vistupil-na-khelsinkskikh-slushaniyakh-za-ispolzovanie-rossiiskikh-aktivov-dlya-vozmeshcheniya-ushcherba-ot-voini

Стефанчук на слушаниях Хельсинской комиссии в США напомнил о правомерности использования российских активов для возмещения убытков Украине

Киев  •  УНН

07 декабрь 2023, 13:09  •  24977 просмотра

Read in English

Спикер украинского парламента Руслан Стефанчук на слушаниях в Хельсинкской комиссии США выступил за использование российских активов для компенсации более 400 миллиардов долларов убытков, нанесенных Украине войной. Он заявил, что такой подход является легитимным с точки зрения международного права.

Стефанчук на слушаниях Хельсинкской комиссии в США напомнил о правомерности использования российских активов для возмещения убытков Украине

Спикер парламента Украины Руслан Стефанчук во время своего выступления на слушаниях Хельсинкской комиссии США, отметил, что убытки, нанесенные Украине в результате российской агрессии превысили $ 400 млрд, и ежедневно продолжают расти,  и отметил, что оптимальным решением возмещения, будет использование российских суверенных и частных активов.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу Руслана Стефанчука.

Детали

Спикер украинского парламента рассказал о своем выступлении на слушаниях Хельсинкской комиссии США "Заставить Россию заплатить: конфискация суверенных активов за победу Украины". В своем обращении он привел данные оценок Всемирного банка, согласно которым, по состоянию на весну 2023 года, убытки, нанесенный Украине, превысил 400 миллиардов долларов США. Но, как указал Стефанчук, сейчас дать актуальную оценку потерь Украины в войне сложно, поскольку цифры ежедневно растут ежедневно. Тем не менее, россия должна заплатить за все убытки и потери.  

Мы не можем ждать окончания войны. Оптимальным правовым инструментом возмещения Украине и украинцам ущерба, нанесенного российской агрессией, является использование российских суверенных и частных активов. С точки зрения международного права такой подход является вполне правомерным

- сказал Стефанчук.

Он также отметил, что российские суверенные активы должны быть конфискованы и переданы жертвам агрессии через прозрачный международный механизм.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинская делегация в США встретилась с госсекретарем Блинкеном и министром обороны Остином: говорили о производстве оружия и усилении ПВО

Отдельно, Председатель Верховной Рады Украины отметил, что благодарен за лидерство в поддержке Украины, привлечение внимания членов Конгресса ко всем аспектам войны России против Украины и необходимости привлечь агрессора к ответственности.

Справка

Комиссия по вопросам безопасности и сотрудничества в Европе (Хельсинкская комиссия США) является независимым правительственным агентством США, основанным Конгрессом в 1975 году. Основной целью ее создания предполагается контроль за соблюдением Хельсинкского заключительного акта, послужившего основой для деятельности ОБСЕ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сенат США заблокировал законопроект о помощи Украине Украине

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Война
Стефанчук на слуханнях Гельсінської комісії у США нагадав про правомірність використання російських активів для відшкодування збитків Україні
Stefanchuk spoke at the Helsinki hearings in favor of using Russian assets to compensate for war damage
Новости по теме

Стефанчук на слушаниях Хельсинской комиссии в США напомнил о правомерности использования российских активов для возмещения убытков Украине

Спикер украинского парламента Руслан Стефанчук на слушаниях в Хельсинкской комиссии США выступил за использование российских активов для компенсации более 400 миллиардов долларов убытков, нанесенных Украине войной. Он заявил, что такой подход является легитимным с точки зрения международного права.

Война •   •  24977 просмотра
Стефанчук на слушаниях Хельсинской комиссии в США напомнил о правомерности использования российских активов для возмещения убытков Украине

Власти Одесской области отобрали котельную у коммерсантов, которые мучили холодом почти две тысячи человек

Власти Одессы взяли под контроль котельную после двухлетнего конфликта, из-за которого почти 2000 человек остались без тепла. 7 декабря глава Одесской областной военной администрации подписал соответствующий приказ.

Общество •   •  24993 просмотра
Власти Одесской области отобрали котельную у коммерсантов, которые мучили холодом почти две тысячи человек

Некоторые американцы воспринимают расходы на Украину, как благотворительность: Чернев объяснил отношение США к оказанию помощи

Споры в США относительно помощи Украине возникают из-за восприятия этой помощи как благотворительности и игнорирования последствий для глобальной безопасности, считает глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев. Республиканцы заблокировали законопроект о помощи на сумму 110,5 миллиардов долларов, включая средства для Украины, призывая к усилению иммиграционного контроля.

Политика •   •  20488 просмотра
Некоторые американцы воспринимают расходы на Украину, как благотворительность: Чернев объяснил отношение США к оказанию помощи

Теплые классы, чистая окружающая среда: "МХП-Громаді" помог школе в Винницкой области модернизировать систему отопления

"МХП-Громаді" помог школе в Винницкой области модернизировать систему отопления.

Общество •   •  17937 просмотра
Теплые классы, чистая окружающая среда: "МХП-Громаді" помог школе в Винницкой области модернизировать систему отопления

Правительство упростило установку мини-ТЭЦ

Украинское правительство упорядочило установку мини-ТЭЦ для поддержки энергоснабжения жизненно важных услуг во время чрезвычайных ситуаций, планируя получить 69 установок до конца 2023 года.

Общество •   •  24541 просмотра
Правительство упростило установку мини-ТЭЦ

Рекрутинг в ВСУ: Минобороны договорились о сотрудничестве с еще одной платформой по трудоустройству

Министерство обороны Украины сотрудничает с компанией robota. ua для улучшения набора в Вооруженные Силы, предлагая специальный проект с подробным перечнем вакансий. Рекрутинг удовлетворяет различные профессиональные потребности, что отражает положительные тенденции в отзывах.

Общество •   •  28885 просмотра
Рекрутинг в ВСУ: Минобороны договорились о сотрудничестве с еще одной платформой по трудоустройству

"Укрзализныця" в ноябре перевезла рекордные с начала полномасштабного вторжения 14 миллионов тонн грузов

В ноябре "Укрзализныця" перевезла рекордные 14 млн тонн грузов, что на 33,8% больше, чем за аналогичный период 2022 года, при этом экспорт увеличился более чем вдвое.

Экономика •   •  26786 просмотра
"Укрзализныця" в ноябре перевезла рекордные с начала полномасштабного вторжения 14 миллионов тонн грузов

У украинской разведки есть предварительная информация, кого могли казнить россияне - Лубинец о расстрелянных военных

Омбудсмен, говоря об инциденте с расстрелом военных, заявил, что у украинской разведки есть предварительная информация, кого могли казнить россияне.

Война •   •  93672 просмотра
Эксклюзив
У украинской разведки есть предварительная информация, кого могли казнить россияне - Лубинец о расстрелянных военных

Профильный комитет рекомендовал Раде создать реестр лиц, пострадавших в результате агрессии рф

Комитет Верховной Рады предлагает создать Государственный реестр украинцев, пострадавших от российской агрессии, чтобы фиксировать убытки и облегчить получение компенсаций.

Политика •   •  29198 просмотра
Профильный комитет рекомендовал Раде создать реестр лиц, пострадавших в результате агрессии рф

Греция выразила готовность укрепить безопасность Одесской области - Кипер

Олег Кипер сообщил о встрече с греческими дипломатами.

Политика •   •  27563 просмотра
Греция выразила готовность укрепить безопасность Одесской области - Кипер