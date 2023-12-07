Стефанчук на слушаниях Хельсинской комиссии в США напомнил о правомерности использования российских активов для возмещения убытков Украине

Стефанчук на слушаниях Хельсинкской комиссии в США напомнил о правомерности использования российских активов для возмещения убытков Украине

Спикер парламента Украины Руслан Стефанчук во время своего выступления на слушаниях Хельсинкской комиссии США, отметил, что убытки, нанесенные Украине в результате российской агрессии превысили $ 400 млрд, и ежедневно продолжают расти, и отметил, что оптимальным решением возмещения, будет использование российских суверенных и частных активов.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу Руслана Стефанчука.

Детали

Спикер украинского парламента рассказал о своем выступлении на слушаниях Хельсинкской комиссии США "Заставить Россию заплатить: конфискация суверенных активов за победу Украины". В своем обращении он привел данные оценок Всемирного банка, согласно которым, по состоянию на весну 2023 года, убытки, нанесенный Украине, превысил 400 миллиардов долларов США. Но, как указал Стефанчук, сейчас дать актуальную оценку потерь Украины в войне сложно, поскольку цифры ежедневно растут ежедневно. Тем не менее, россия должна заплатить за все убытки и потери.

Мы не можем ждать окончания войны. Оптимальным правовым инструментом возмещения Украине и украинцам ущерба, нанесенного российской агрессией, является использование российских суверенных и частных активов. С точки зрения международного права такой подход является вполне правомерным - сказал Стефанчук.

Он также отметил, что российские суверенные активы должны быть конфискованы и переданы жертвам агрессии через прозрачный международный механизм.

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Отдельно, Председатель Верховной Рады Украины отметил, что благодарен за лидерство в поддержке Украины, привлечение внимания членов Конгресса ко всем аспектам войны России против Украины и необходимости привлечь агрессора к ответственности.

Справка

Комиссия по вопросам безопасности и сотрудничества в Европе (Хельсинкская комиссия США) является независимым правительственным агентством США, основанным Конгрессом в 1975 году. Основной целью ее создания предполагается контроль за соблюдением Хельсинкского заключительного акта, послужившего основой для деятельности ОБСЕ.

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