Стало известно, кто стрелял в аэропорту Флориды

Отмечается, что у стрелка были при себе военные документы.

По данным полиции, в аэропорту могли находиться два стрелка.

Напомним, неизвестный устроил стрельбу в Терминале 2 около 20.00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что полиция задержала мужчину , который устроил стрельбу в аэропорту Флориды.

Бывший пресс-секретарь Белого дома Ари Флейшер сообщил о 5 человеках, погибших во время стрельбы.

#BREAKING : Officials identified FLL gunman as Esteban Santiago. More details here: https://t.co/AW1ggCpyBr

- NBC 6 South Florida (@ nbc6) 6 января 2017 г.