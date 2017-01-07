Стало известно, кто стрелял в аэропорту Флориды
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Власти штата сообщили, что имя человека, который устроил стрельбу в аэропорту Флориды, по предварительным данным, Эстебан Сантьяго, передает УНН со ссылкой на NBC News.
Отмечается, что у стрелка были при себе военные документы.
По данным полиции, в аэропорту могли находиться два стрелка.
Напомним, неизвестный устроил стрельбу в Терминале 2 около 20.00 по киевскому времени.
Ранее сообщалось, что полиция задержала мужчину , который устроил стрельбу в аэропорту Флориды.
Бывший пресс-секретарь Белого дома Ари Флейшер сообщил о 5 человеках, погибших во время стрельбы.
#BREAKING : Officials identified FLL gunman as Esteban Santiago. More details here: https://t.co/AW1ggCpyBr- NBC 6 South Florida (@ nbc6) 6 января 2017 г.