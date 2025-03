Стало відомо хто стріляв в аеропорту Флориди

Відзначається, що у стрільця були при собі військові документи.

За даними поліції, в аеропорту могли перебувати два стрілка.

Нагадаємо, невідомий влаштував стрілянину в Терміналі 2 близько 20.00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що поліція затримала чоловіка, який влаштував стрілянину в аеропорту Флориди.

Колишній прес-секретар Білого дому Арі Флейшер повідомив про 5 осіб, які загинули під час стрілянини.

#BREAKING:Officials identified FLL gunman as Esteban Santiago. More details here: https://t.co/AW1ggCpyBr

— NBC 6 South Florida (@nbc6) 6 января 2017 г.