Стало известно имя депутата, чей помощник погорел на мошенничестве

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Киев • УНН

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КИЕВ. 26 января. УНН. Правоохранители задержали помощника народного депутата Украины за мошенничество. Из собственных источников в правоохранительных органах УНН стало известно, что речь идет о помощнике нардепа Алексея Кириченко.

В правоохранительных органах УННсообщили, что задержанный Алексей Бевзюк является помощником народного депутата из фракции Радикальной партии Олега Ляшко Алексея Кириченко, который является членом парламентского комитета по вопросам здравоохранения.

Как сообщал УНН, 26 января, правоохранители задержали помощника одного из народных депутатов Украины по факту систематического завладение путем обмана, денежными средствами гражданина в сумме 5 тыс. грн.

Как сообщили в прокуратуре, указанный помощник народного депутата Украины прикрываясь предоставленными ему полномочиями, вводя в заблуждение потерпевшего, в октябре 2016 года выдвинул последнему требование о передаче ему денежных средств в сумме 200 тыс. грн, с условием передачи ежемесячно по 15 тыс. грн, за содействие в беспрепятственном осуществлении потерпевшим хозяйственной деятельности в сфере предоставления услуг по доступу к сети Интернет.

Действия помощника народного депутата Украины квалифицированы по ч.3 ст.190 (мошенничество, совершенное в крупном размере) УК Украины.

Проводятся первоочередные, неотложные следственные действия, направленные на сбор доказательств виновности указанного лица в совершенном уголовном правонарушении.

Дополнительно: санкция статьи за совершенное указанным помощником народного депутата Украины уголовное преступление, предусматривает до восьми лет лишения свободы.

 

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