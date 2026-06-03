Стало известно, сколько священников в Украине получили бронь от мобилизации

В Украине от мобилизации забронировали 6,5 тыс. священнослужителей. Такую цифру озвучил глава Государственной службы по этнополитике и свободе совести Украины Виктор Еленский 3 июня во время презентации всеукраинского опроса "Оценка религиозной ситуации в Украине", передает УНН.

Детали

По его словам, более 10 тысяч религиозных организаций в нашей стране получили статус относящихся к критической инфраструктуре. А значит, получили право на бронирование своих работников. Всего же сейчас в Украине зарегистрировано и действует 35 тысяч организаций, связанных с религией.

Еленский уточнил, что получить бронирование могут только руководители-служители таких организаций.

Руководители-священнослужители религиозных организаций и священники, работающие в этих религиозных организациях, могут получить отсрочку от мобилизации через бронирование. Таких священников, которые были забронированы, – 6,5 тысяч – сказал глава Государственной службы по этнополитике и свободе совести.

В то же время священники, возглавляющие организации, принадлежащие к Украинской православной церкви МП, не получают бронирования от мобилизации, так как такие объединения не получают от государства статус стратегических.

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Еленский во время пресс-конференции также рассказал о том, как в обществе относятся к тому, что религиозные деятели получают "броню".

Согласно социологическим исследованиям, 25% опрошенных считают, что священники должны служить в армии так же, как и все остальные, а 44% считают, что для них должны быть исключения, в частности, не быть комбатантами – озвучил он статистические данные.

Напомним

С 1 июня 2026 года в Украине должны заработать обновленные правила бронирования военнообязанных работников критически важных предприятий. Правительство пересматривает подходы к определению критичности бизнеса, меняет требования к уровню заработной платы и уточняет порядок расчета квот на бронирование.