США уверили в поддержке Украины

"США не могут и не будут вести переговоры о правах украинского народа. Только украинцы могут решить свое будущее, и они ясно дали понять, что хотят, чтобы их суверенитет, их территория были частью евроатлантических структур. Они имеют полную поддержку США", - написал представитель Госдепа.

Напомним, Соединенные Штаты обещают и в дальнейшем поддерживать Украину в осуществлении необходимых реформ, борьбе с коррупцией, реализации евроатлантических стремлений.

Как сообщал УНН, в Вашингтоне ожидают, что Украина сохранит свою предсказуемость и последовательность курса.

US can not and will not negotiate away rights of Ukrainian people. Only Ukrainians can decide their future, and they have made clear they want their sovereignty, their territory, and to be part of Euro-Atlantic structures. They have full US support.

- Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 9 мая 2019