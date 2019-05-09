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США запевнили у підтримці України

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КИЇВ. 9 травня. УНН. Українці мають повну підтримку з боку США і тільки вони можуть вирішити своє майбутнє. Про це повідомив спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер у своєму Twitter, передає УНН.

"США не можуть і не будуть вести переговори про права українського народу. Тільки українці можуть вирішити своє майбутнє, і вони ясно дали зрозуміти, що хочуть, щоб їх суверенітет, їх територія були частиною євроатлантичних структур. Вони мають повну підтримку США", - написав представник Держдепу.

Нагадаємо, Сполучені Штати обіцяють і надалі підтримувати Україну у втіленні необхідних реформ, боротьбі з корупцією, реалізації євроатлантичних прагнень.

Як повідомляв УНН, у Вашингтоні очікують, що Україна збереже свою передбачуваність і послідовність курсу.

U.S. cannot and will not negotiate away rights of Ukrainian people.  Only Ukrainians can decide their future, and they have made clear they want their sovereignty, their territory, and to be part of Euro-Atlantic structures.   They have full U.S. support.

— Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 9 травня 2019 р.

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