Возле военного аэродрома в адыгее упал беспилотник

Вблизи военного аэродрома в российской адыгее местные заметили беспилотники, один из них упал вблизи аэропорта. Об этом УНН пишет со ссылкой на паблик Astra.

Детали

Местные жители пишут в чатах, что аэродром атаковали по меньшей мере два БПЛА. Это произошло примерно в 12:45 по местному времени. Один из беспилотников упал в районе поселка белореченск в 13 км от аэродрома "ханская". Несмотря на то, что местные жители получили рассылку о сигнале "авиационная опасность", власти и минобороны рф не сообщали о сбитом БПЛА.

Напомним

В октябре аэродром "ханская" уже атаковали беспилотники. Тогда система NASA зафиксировала пожар возле аэродрома. Было уничтожено склад боеприпасов и повреждена взлетно-посадочная полоса.

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