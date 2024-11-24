Возле военного аэродрома в адыгее упал беспилотник
Киев • УНН
Местные жители сообщили о двух БПЛА вблизи аэродрома «ханская» в адыгее, один из которых упал поблизости. Власти рф не комментируют инцидент, несмотря на рассылку об «авиационной опасности».
Вблизи военного аэродрома в российской адыгее местные заметили беспилотники, один из них упал вблизи аэропорта. Об этом УНН пишет со ссылкой на паблик Astra.
Детали
Местные жители пишут в чатах, что аэродром атаковали по меньшей мере два БПЛА. Это произошло примерно в 12:45 по местному времени. Один из беспилотников упал в районе поселка белореченск в 13 км от аэродрома "ханская". Несмотря на то, что местные жители получили рассылку о сигнале "авиационная опасность", власти и минобороны рф не сообщали о сбитом БПЛА.
Напомним
В октябре аэродром "ханская" уже атаковали беспилотники. Тогда система NASA зафиксировала пожар возле аэродрома. Было уничтожено склад боеприпасов и повреждена взлетно-посадочная полоса.
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