Во время российского удара по Черниговщине ранен мужчина
Киев • УНН
В Корюковском районе Черниговщины зафиксировано два взрыва после ракетного удара рф. В результате атаки ранен 28-летний мужчина и повреждены хозяйственные постройки.
Согласно предварительной информации, россияне нанесли ракетный удар по Черниговщине. Два взрыва зафиксировано в Корюковском районе. Об этом сообщили в ОГА, передает УНН.
Детали
Сообщается, что после объявления воздушной тревоги после 16 ч. в Корюковском районе прозвучали два взрыва.
Враг нанес ракетный (предварительно) удар по Черниговщине
Он также сообщил, что в результате взрыва ранения получил 28-летний мужчина, его госпитализировали в одну из местных больниц.
Также были повреждены хозяйственные постройки.
Напомним
За неделю россия выпустила по Украине более 800 авиабомб, 460 дронов и 20 ракет различных типов. Президент отметил необходимость усиления ПВО и ведет переговоры с партнерами.
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