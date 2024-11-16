Российские триколоры возле границы в Черниговской области уничтожили дронами: пограничники показали видео
Киев • УНН
На разрушенном мосту через реку Судость на Черниговщине обнаружили российские триколоры. Украинские пограничники с помощью дронов оперативно уничтожили вражескую символику.
Украинские пограничники показали видео уничтожения российского триколора на Черниговщине. Как заявили в Госпогранслужбе, провокация врага потерпела провал, пишет УНН.
Детали
"Российские триколоры, которые вражеские диверсанты установили вблизи границы на Черниговщине на разрушенном мосту через реку Судость, продержались недолго. После обнаружения российской символики пограничники оперативно применили дроны, которые точными ударами уничтожили "тряпки" оккупантов", - сообщили в Госпогранслужбе.
Указано, что операция по их утилизации была проведена быстро и безопасно для украинских военных.
"В то же время проведенная разведка указала на то, что российская диверсионно-разведывательная группа покинула район еще до ликвидации установленных флагов, не решившись на дальнейшие действия", - отметили в ГПСУ.
"Это очередная неудачная попытка врага навязать свои "победы" и не более чем психологический трюк, который не имеет никакого военного смысла. Призываем не поддаваться на информационно-психологические воздействия врага. Украинские защитники уничтожали и продолжат уничтожать врага и его диверсантов. Слава Украине!" - говорится в заявлении.
Силы обороны нашли на границе с Черниговской областью российский триколор: в ГПСУ объяснили ситуацию15 нояб. 2024, 10:30 • 13472 просмотра