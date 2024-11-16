Российские триколоры возле границы в Черниговской области уничтожили дронами: пограничники показали видео

ukenru
Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление
 • 102781 просмотра

Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление

Эксклюзив
Безработных стало меньше: в Броварском центре занятости рассказали, как изменился подход к трудоустройству
 • 108714 просмотра

Безработных стало меньше: в Броварском центре занятости рассказали, как изменился подход к трудоустройству

Эксклюзив
В очередной атаке по Украине россия применила северокорейские ракеты KN-23/24: эксперты проанализировали специфические характеристики
 • 115321 просмотра

В очередной атаке по Украине россия применила северокорейские ракеты KN-23/24: эксперты проанализировали специфические характеристики

Правительство поддержало реформу социального страхования "єПотенціал": что изменится
 • 116454 просмотра

Правительство поддержало реформу социального страхования "єПотенціал": что изменится

Новые правила бронирования работников: что изменится с 1 декабря
 • 108742 просмотра

Новые правила бронирования работников: что изменится с 1 декабря

Эксклюзив
АРМА оправдывается за игнорирование кредитных обязательств перед "Ощадбанком" в конкурсе на отбор управляющего для ТРЦ "Гулливер"
 • 103388 просмотра

АРМА оправдывается за игнорирование кредитных обязательств перед "Ощадбанком" в конкурсе на отбор управляющего для ТРЦ "Гулливер"

Эксклюзив
У украинцев заберут 7% зарплаты на ОВГЗ, чего добивается Гетманцев - эксперт о властных инициативах
 • 119069 просмотра

У украинцев заберут 7% зарплаты на ОВГЗ, чего добивается Гетманцев - эксперт о властных инициативах

Погода в Украине: завтра ожидается мокрый снег и гололедица на дорогах
 • 107391 просмотра

Погода в Украине: завтра ожидается мокрый снег и гололедица на дорогах

Эксклюзив
Суд 15 января начнет рассмотрение по существу иска владельца "Гулливера" Полищука к АРМА из-за заявления Думы о российских связях бизнесмена (ВИДЕО)
 • 115919 просмотра

Суд 15 января начнет рассмотрение по существу иска владельца "Гулливера" Полищука к АРМА из-за заявления Думы о российских связях бизнесмена (ВИДЕО)

Эксклюзив
Суд планирует завтра избрать меру пресечения нардепу Шевченко
 • 116777 просмотра

Суд планирует завтра избрать меру пресечения нардепу Шевченко

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Байден использует все выделенные для помощи Украине средства до инаугурации Трампа - Блинкен

Байден использует все выделенные для помощи Украине средства до инаугурации Трампа - Блинкен

 • 31411 просмотра
Украинские военные завершили обучение во Франции и получили современную технику

Украинские военные завершили обучение во Франции и получили современную технику

02:21 • 22642 просмотра
В Киев с необъявленным визитом прибыл глава МИД Японии

В Киев с необъявленным визитом прибыл глава МИД Японии

02:45 • 34904 просмотра
В Оболонском районе столицы обломки БПЛА повредили дом

В Оболонском районе столицы обломки БПЛА повредили дом

03:05 • 25325 просмотра
Захватчики предлагают безработным украинцам на оккупированных территориях собирать дроны для своей армии - ЦНС

Захватчики предлагают безработным украинцам на оккупированных территориях собирать дроны для своей армии - ЦНС

03:28 • 28606 просмотра
публикации
Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление

Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление

 • 102781 просмотра
Пиар на миллиарды: как глава АРМА Дума использует ТРЦ "Гулливер" для заявлений, а не решений

Пиар на миллиарды: как глава АРМА Дума использует ТРЦ "Гулливер" для заявлений, а не решений

 • 103933 просмотра
«Это все дико выглядит» - детектив НАБУ Ярема о ключевом документе антикоррупционеров в деле против экс-министра Сольского

«Это все дико выглядит» - детектив НАБУ Ярема о ключевом документе антикоррупционеров в деле против экс-министра Сольского

 • 113870 просмотра
У украинцев заберут 7% зарплаты на ОВГЗ, чего добивается Гетманцев - эксперт о властных инициативах

У украинцев заберут 7% зарплаты на ОВГЗ, чего добивается Гетманцев - эксперт о властных инициативах
Эксклюзив

 • 119069 просмотра
Следующий шаг - подозрение: дело против главного юриста НБУ Зимы сдвинулось с мертвой точки

Следующий шаг - подозрение: дело против главного юриста НБУ Зимы сдвинулось с мертвой точки

 • 132447 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять захватывающих фантастических фильмов: что посмотреть в эти осенние выходные

Пять захватывающих фантастических фильмов: что посмотреть в эти осенние выходные

 • 44534 просмотра
Николь Кидман хотела бы сняться у Мартина Скорсезе, если тот создаст фильм с женщинами

Николь Кидман хотела бы сняться у Мартина Скорсезе, если тот создаст фильм с женщинами

 • 50508 просмотра
Хрыстына Соловий объявила паузу в концертной деятельности

Хрыстына Соловий объявила паузу в концертной деятельности

 • 53692 просмотра
«Появился за 6 тысяч лет до н.э.": 13 интересных фактов о сыре, о которых вы не знали

«Появился за 6 тысяч лет до н.э.": 13 интересных фактов о сыре, о которых вы не знали

 • 44374 просмотра
Монатик случайно раскрыл пол третьего ребенка

Монатик случайно раскрыл пол третьего ребенка

 • 35826 просмотра
Актуальное
Российские триколоры возле границы в Черниговской области уничтожили дронами: пограничники показали видео

Российские триколоры возле границы в Черниговской области уничтожили дронами: пограничники показали видео

Киев  •  УНН

 • 3426 просмотра

Read in English

На разрушенном мосту через реку Судость на Черниговщине обнаружили российские триколоры. Украинские пограничники с помощью дронов оперативно уничтожили вражескую символику.

Украинские пограничники показали видео уничтожения российского триколора на Черниговщине. Как заявили в Госпогранслужбе, провокация врага потерпела провал, пишет УНН.

Детали

"Российские триколоры, которые вражеские диверсанты установили вблизи границы на Черниговщине на разрушенном мосту через реку Судость, продержались недолго. После обнаружения российской символики пограничники оперативно применили дроны, которые точными ударами уничтожили "тряпки" оккупантов", - сообщили в Госпогранслужбе.

Указано, что операция по их утилизации была проведена быстро и безопасно для украинских военных.

"В то же время проведенная разведка указала на то, что российская диверсионно-разведывательная группа покинула район еще до ликвидации установленных флагов, не решившись на дальнейшие действия", - отметили в ГПСУ.

"Это очередная неудачная попытка врага навязать свои "победы" и не более чем психологический трюк, который не имеет никакого военного смысла. Призываем не поддаваться на информационно-психологические воздействия врага. Украинские защитники уничтожали и продолжат уничтожать врага и его диверсантов. Слава Украине!" - говорится в заявлении.

Силы обороны нашли на границе с Черниговской областью российский триколор: в ГПСУ объяснили ситуацию15 нояб. 2024, 10:30 • 13472 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
gosudarstvennaya-pogranichnaya-sluzhba-ukrainiГосударственная пограничная служба Украины
ukrainaУкраина
chernigovЧернигов