Силы обороны нашли на границе с Черниговской областью российский триколор: в ГПСУ объяснили ситуацию

Украинские защитники на Черниговщине обнаружили российский триколор, который был установлен недалеко от границы на разрушенном мосту через реку Судость. Заявление российских пропагандистов, что ДРГ зашла в город Гремяч, не соответствует действительности. Мост они не переходили. Об этом сообщил журналисту УНН спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Детали

"Сегодня украинские защитники на Черниговщине обнаружили российский триколор, который был установлен неподалеку от границы на разрушенном мосту через реку Судость. Заявление российских пропагандистов, что ДРГ зашла в город Гремяч, не соответствует действительности. Мост, возле которого диверсанты противника установили свою тряпку, они не переходили", - сообщил Демченко.

По его словам, территория, где от границы действовала диверсионная группа, фактически отрезана реками, а в населенных пунктах, которые находятся между реками и границей, никто не проживает.

"К тому же из-за постоянного подтопления той территории там невозможно обустраивать надлежащие фортификационные укрепления", - сказал Демченко.

Он отметил, что Силы обороны Украины полностью контролируют это направление и находятся на максимально выгодных позициях, чтобы держать оборону.

"В настоящее время на этом направлении привлечены необходимые дополнительные средства от подразделений Сил обороны Украины и действуют противодиверсионные резервы. Поэтому не стоит поддаваться на информационно-психологическое воздействие противника", - указал Демченко.

Кроме того, он отметил, что угроза от российских диверсионно-разведывательных групп никуда не исчезла, в частности и по Черниговской области. Хотя активность диверсантов за последнее время существенно уменьшилась, однако страна террорист не отказалась от применения ДРГ, в том числе и для проведения психологического влияния.

Дополнение

СМИ сообщали, что российские военные установили свой флаг на мосту через реку Суддю в районе приграничного населенного пункта Гремяч.

11 ноября Демченко сообщал, что в направлении Сумской области за последний период просматривались попытки захода российских диверсионно-разведывательных групп.