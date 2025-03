США в очередной раз призвали РФ освободить украинских моряков

"На протяжении шести месяцев Россия несправедливо удерживает 24 членов экипажа и судна Украины. Россия должна немедленно освободить моряков, вернуть украинские суда и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины", - говорится в сообщении.

Ранее госсекретарь США в РФ призвал освободить украинских моряков.

Напомним, 25 мая в немецком Гамбурге объявят решение Международного трибунала по морскому праву в деле украинских моряков.

25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. После этого 24 украинских моряков арестовали в Крыму, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.

For six months, Russia has unjustly detained 24 Ukrainian crew members and their vessels. Russia should immediately release the sailors, return Ukraine's vessels, and respect Ukraine's sovereignty and territorial integrity.

- US Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 25 мая 2019 г.