США вчергове закликали РФ звільнити українських моряків

КИЇВ. 25 травня. УНН. Посольство США у Києві закликало Росію звільнити 24 членів екіпажу та повернути Україні судна, які РФ захопила у районі Керченської протоки у листопаді минулого року. Про це УНН повідомляє з посиланням на заяву у Twitter американського дипломатичного представництва.