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США вчергове закликали РФ звільнити українських моряків

США вчергове закликали РФ звільнити українських моряків

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 травня. УНН. Посольство США у Києві закликало Росію звільнити 24 членів екіпажу та повернути Україні судна, які РФ захопила у районі Керченської протоки у листопаді минулого року. Про це УНН повідомляє з посиланням на заяву у Twitter американського дипломатичного представництва.

"Впродовж шести місяців Росія несправедливо утримує 24 членів екіпажу та судна України. Росія повинна негайно звільнити моряків, повернути українські судна і поважати суверенітет і територіальну цілісність України", - йдеться у повідомленні.

Раніше держсекретар США у РФ закликав звільнити українських моряків.

Нагадаємо, 25 травня у німецькому Гамбурзі оголосять рішення Міжнародного трибуналу з морського права у справі українських моряків.

25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів “Бердянськ” і “Нікополь” і рейдового буксира “Яни Капу”, які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному море в порт Маріуполь в Азовському морі. Після цього 24 українських моряків заарештували в Криму, потім їх перемістили в російські СІЗО в Москві.

For six months, Russia has unjustly detained 24 Ukrainian crew members and their vessels. Russia should immediately release the sailors, return Ukraine’s vessels, and respect Ukraine’s sovereignty and territorial integrity.

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 25 мая 2019 г.

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