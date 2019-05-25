США вчергове закликали РФ звільнити українських моряків
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Посольство США у Києві закликало Росію звільнити 24 членів екіпажу та повернути Україні судна, які РФ захопила у районі Керченської протоки у листопаді минулого року. Про це УНН повідомляє з посиланням на заяву у Twitter американського дипломатичного представництва.
"Впродовж шести місяців Росія несправедливо утримує 24 членів екіпажу та судна України. Росія повинна негайно звільнити моряків, повернути українські судна і поважати суверенітет і територіальну цілісність України", - йдеться у повідомленні.
Раніше держсекретар США у РФ закликав звільнити українських моряків.
Нагадаємо, 25 травня у німецькому Гамбурзі оголосять рішення Міжнародного трибуналу з морського права у справі українських моряків.
25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів “Бердянськ” і “Нікополь” і рейдового буксира “Яни Капу”, які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному море в порт Маріуполь в Азовському морі. Після цього 24 українських моряків заарештували в Криму, потім їх перемістили в російські СІЗО в Москві.
For six months, Russia has unjustly detained 24 Ukrainian crew members and their vessels. Russia should immediately release the sailors, return Ukraine’s vessels, and respect Ukraine’s sovereignty and territorial integrity.— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 25 мая 2019 г.