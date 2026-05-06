США приостанавливают сопровождение судов в Ормузском проливе, Трамп ждет соглашения с Ираном

Киев • УНН

 • 472 просмотра

Трамп приостановил сопровождение судов в Ормузском проливе для финализации соглашения с Ираном. Блокада портов и экономическое давление на Тегеран остаются в силе.

США временно приостанавливают операцию по сопровождению коммерческих судов через Ормузский пролив, чтобы оценить возможность достижения договоренностей с Ираном. Об этом заявил президент Дональд Трамп, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По словам Трампа, операция "Проект Свобода", которая предусматривала сопровождение судов через стратегический пролив, будет остановлена на короткое время.

Проект "Свобода" будет приостановлен на короткий период времени, чтобы увидеть, можно ли будет окончательно согласовать и подписать соглашение

– заявил он.

Президент США отметил, что такое решение принято на фоне "значительного прогресса" в переговорах с Ираном, а также при посредничестве Пакистана и других стран.

В то же время блокада иранских портов остается

Несмотря на паузу в сопровождении судов, США не отказываются от экономического давления на Тегеран. Трамп подчеркнул, что ограничения в отношении судов, следующих в иранские порты и из них, "будут оставаться в полной силе".

США продвигают резолюцию ООН с возможностью санкций и силы против Ирана06.05.26, 01:46 • 560 просмотров

Ранее "Проект Свобода" подавался как гуманитарная инициатива для восстановления поставок энергоносителей через пролив. Однако операция сопровождалась боевыми инцидентами.

Американские военные отражали атаки иранских дронов, ракет и скоростных катеров, обеспечивая проход судов. Также ОАЭ сообщали о перехвате иранских ракет.

США заявили о завершении операции против Ирана и запускают новую миссию в Ормузском проливе05.05.26, 23:31 • 1586 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Энергетика
Выборы в США
Bloomberg News
Дональд Трамп
Объединенные Арабские Эмираты
Соединённые Штаты
Пакистан
Иран