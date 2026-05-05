США заявили о завершении операции против Ирана и запускают новую миссию в Ормузском проливе

Киев • УНН

 • 1154 просмотра

США завершили военную операцию Эпическая ярость против Ирана. Новая миссия Проект Свобода обеспечит безопасность судоходства в Ормузском проливе.

США завершили военную операцию "Эпическая ярость" против Ирана и переходят к новой миссии по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио во время пресс-конференции, пишет УНН.

Детали

Рубио подтвердил завершение операции "Эпическая ярость" и переход к новому этапу

По словам главы Госдепа, Вашингтон официально завершил один из этапов военных действий против Ирана, о чем было сообщено Конгрессу.

"Эпическая ярость", как сообщил Конгрессу президент, мы завершили этот этап. Сейчас мы переключились на "Проект Свобода

– заявил Рубио.

Он уточнил, что дальнейшие действия США сосредоточены на другом направлении, которое имеет стратегическое значение для глобальной торговли.

Новая операция направлена на безопасный проход судов через Ормузский пролив

По словам госсекретаря, новая операция имеет целью гарантировать безопасный транзит коммерческого флота через Ормузский пролив – один из ключевых мировых маршрутов поставок энергоносителей.

Рубио отметил, что речь идет об обеспечении прохождения тысяч торговых судов через регион, где в последнее время возросла военная напряженность.

Контекстом для запуска новой операции стали атаки на судоходство и обострение ситуации в Персидском заливе, что влияет на глобальные рынки и безопасность перевозок.

Степан Гафтко

