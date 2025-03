США будут работать с Японией для поиска мирного решения по КНДР - М.Пенс

М.Пенс во вторник провел переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Как отмечается, премьер С.Абэ призвал к "миролюбивому" решению в отношении Северной Кореи.

Вице-президент М.Пенс сказал, что "США будут работать с Японией и союзниками, чтобы найти мирное решение в отношении Северной Кореи".

При этом вице-президент США в Twitter сообщил, что заверил японского премьера в том, что "США остаются верным партнером".

В понедельник М.Пенс посетил село Пханмунчжом в демилитаризованной зоне, разделяющей Южную и Северную Кореи, после чего встретился с исполняющим обязанности президента Южной Кореи Хван Гё Аном.

Он отметил, что США будут поддерживать "железный альянс" с Южной Кореей и "стремиться к миру через силу".

During my meeting w / PM @AbeShinzo , I repeated what @POTUS Trump told him earlier this year - the US remains a committed partner. #VPinASIA pic.twitter.com/DfJSFCfwfT

