США працюватимуть з Японією для пошуку мирного вирішення щодо КНДР - М.Пенс

Так, М.Пенс у вівторок провів переговори з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе.

Як зазначається, прем'єр Сіндзо Абе закликав до "миролюбного" рішення щодо Північної Кореї.

Віце-президент М.Пенс сказав, що "США працюватимуть з Японією і союзниками, щоб знайти мирне вирішення щодо Північної Кореї".

При цьому віце-президент США у Twitter повідомив, що запевнив японського прем'єра у тому, що "США залишається вірним партнером".

У понеділок М.Пенс відвідав село Пханмунчжом в демілітаризованій зоні, що розділяє Південну і Північну Кореї, після чого зустрівся з виконуючим обов'язки президента Південної Кореї Хван Ге Аном.

Він зазначив, що США будуть підтримувати “залізний альянс” з Південною Кореєю і “прагнути до миру через силу”.

During my meeting w/ PM @AbeShinzo, I repeated what @POTUS Trump told him earlier this year - the US remains a committed partner. #VPinASIA pic.twitter.com/DfJSFCfwfT

— Vice President Pence (@VP) 18 квітня 2017 р.