США працюватимуть з Японією для пошуку мирного вирішення щодо КНДР - М.Пенс
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. США працюватимуть з Японією та іншими союзниками для пошуку мирного вирішення ситуації щодо КНДР. Про це заявив віце-президент Сполучених Штатів Майк Пенс, який у вівторок перебуває з візитом у Японії, передає УНН з посиланням на Sky News.
Так, М.Пенс у вівторок провів переговори з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе.
Як зазначається, прем'єр Сіндзо Абе закликав до "миролюбного" рішення щодо Північної Кореї.
Віце-президент М.Пенс сказав, що "США працюватимуть з Японією і союзниками, щоб знайти мирне вирішення щодо Північної Кореї".
При цьому віце-президент США у Twitter повідомив, що запевнив японського прем'єра у тому, що "США залишається вірним партнером".
У понеділок М.Пенс відвідав село Пханмунчжом в демілітаризованій зоні, що розділяє Південну і Північну Кореї, після чого зустрівся з виконуючим обов'язки президента Південної Кореї Хван Ге Аном.
Він зазначив, що США будуть підтримувати “залізний альянс” з Південною Кореєю і “прагнути до миру через силу”.
During my meeting w/ PM @AbeShinzo, I repeated what @POTUS Trump told him earlier this year - the US remains a committed partner. #VPinASIA pic.twitter.com/DfJSFCfwfT— Vice President Pence (@VP) 18 квітня 2017 р.