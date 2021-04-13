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США планирует отсрочить вывод войск из Афганистана

США планирует отсрочить вывод войск из Афганистана

Киев  •  УНН

 • 14726 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Президент США Джо Байден выведет все американские войска из Афганистана в течение ближайших месяцев. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Washington Post.

Детали

Решение позволит сохранить тысячи американских вооруженных сил в стране после истечения предельного срока 1 мая, о котором администрация Трампа договорилась прошлого года с талибами, по словам высокопоставленного представителя администрации.

Вывод войск ожидается к 20 годовщине крупнейшего теракта в Америке 11 сентября 2001.

Официально в Афганистане находится 2500 американских военнослужащих, хотя их количество колеблется и в настоящее время примерно на 1000 больше, чем это. В коалиции также дополнительно 7000 иностранных сил, большинство из которых — войска НАТО.

Напомним

29 февраля 2020 предыдущая администрация США и радикальное движение “Талибан” подписали в Дохе мирное соглашение . Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция обязались вывести в течение 14 месяцев все войска из страны. Талибы в свою очередь гарантировали, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников. 4 февраля руководитель прессслужбы Госдепартамента США Вс Прайс заявил, что новая администрация пока не приняла решение по поводу вывода войск из Афганистана.

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