29 февраля 2020 предыдущая администрация США и радикальное движение “Талибан” подписали в Дохе мирное соглашение . Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция обязались вывести в течение 14 месяцев все войска из страны. Талибы в свою очередь гарантировали, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников. 4 февраля руководитель прессслужбы Госдепартамента США Вс Прайс заявил, что новая администрация пока не приняла решение по поводу вывода войск из Афганистана.
США планирует отсрочить вывод войск из Афганистана
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Президент США Джо Байден выведет все американские войска из Афганистана в течение ближайших месяцев. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Washington Post.
Детали
Решение позволит сохранить тысячи американских вооруженных сил в стране после истечения предельного срока 1 мая, о котором администрация Трампа договорилась прошлого года с талибами, по словам высокопоставленного представителя администрации.
Вывод войск ожидается к 20 годовщине крупнейшего теракта в Америке 11 сентября 2001.
Официально в Афганистане находится 2500 американских военнослужащих, хотя их количество колеблется и в настоящее время примерно на 1000 больше, чем это. В коалиции также дополнительно 7000 иностранных сил, большинство из которых — войска НАТО.
Напомним