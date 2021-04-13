США планує відстрочити виведення військ з Афганістану

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Рішення дозволить зберегти тисячі американських збройних сил у країні після закінчення граничного строку 1 травня, про який адміністрація Трампа домовилася минулого року з талібами, за словами високопоставленого представника адміністрації.

Виведення військ очікується до 20 річниці найбільшого теракту в Америці 11 вересня 2001 року.

Офіційно в Афганістані перебуває 2 500 американських військовослужбовців, хоча їх кількість коливається і в даний час приблизно на 1 000 більше, ніж це. У коаліції також є додатково 7 000 іноземних сил, більшість з яких - війська НАТО.

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