29 лютого 2020 року попередня адміністрація США і радикальний рух “Талібан” підписали в Досі мирну угоду. Згідно з домовленостями, Сполучені Штати, їх союзники і коаліція зобов’язалися вивести протягом 14 місяців всі війська з країни. Таліби своєю чергою гарантували, що не стануть використовувати територію Афганістану для дій, які становлять загрозу безпеці США і їх союзників. 4 лютого керівник пресслужби Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що нова адміністрація поки не ухвалила рішення з приводу виведення військ з Афганістану.
США планує відстрочити виведення військ з Афганістану
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Президент США Джо Байден виведе всі американські війська з Афганістану протягом найближчих місяців. Про це пише УНН з посиланням на The Washington Post.
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Рішення дозволить зберегти тисячі американських збройних сил у країні після закінчення граничного строку 1 травня, про який адміністрація Трампа домовилася минулого року з талібами, за словами високопоставленого представника адміністрації.
Виведення військ очікується до 20 річниці найбільшого теракту в Америці 11 вересня 2001 року.
Офіційно в Афганістані перебуває 2 500 американських військовослужбовців, хоча їх кількість коливається і в даний час приблизно на 1 000 більше, ніж це. У коаліції також є додатково 7 000 іноземних сил, більшість з яких - війська НАТО.
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