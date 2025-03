США перекрыли участок границы с Мексикой близ Сан-Диего

“Въезд в Мексику в южном направлении на КПП Сан-Исидро в настоящий момент закрыт”, — отмечается в сообщении службы в Twitter. В нем говорится, что автомобилям на данном участке также запрещено въезжать в США из Мексики. Переход через границу для пешеходов также “приостановлен в обоих направлениях”, отмечается в твите.

Речь идет о крупном пункте пропуска через границу, который расположен между Сан-Диего и городом Тихуана. О причинах перекрытия границы пока не сообщается.

В настоящее время в мексиканском штате Нижняя Калифорния в районе границы с США находятся несколько тысяч выходцев из стран Центральной Америки, которые хотят попасть на территорию соседней страны. Недовольные массовым прибытием мигрантов жители города Тихуана несколько дней назад провели массовую акцию протеста против их присутствия в городе.

