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США перекрыли участок границы с Мексикой близ Сан-Диего

США перекрыли участок границы с Мексикой близ Сан-Диего

Киев  •  УНН

 • 8484 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Власти США временно закрыли контрольно-пропускной пункт (КПП) на участке американо-мексиканской границы вблизи города Сан-Диего (штат Калифорния). Об этом сообщило в воскресенье местное отделение Таможенно-пограничной службы США, передает УНН.

“Въезд в Мексику в южном направлении на КПП Сан-Исидро в настоящий момент закрыт”, — отмечается в сообщении службы в Twitter. В нем говорится, что автомобилям на данном участке также запрещено въезжать в США из Мексики. Переход через границу для пешеходов также “приостановлен в обоих направлениях”, отмечается в твите.

Речь идет о крупном пункте пропуска через границу, который расположен между Сан-Диего и городом Тихуана. О причинах перекрытия границы пока не сообщается.

В настоящее время в мексиканском штате Нижняя Калифорния в районе границы с США находятся несколько тысяч выходцев из стран Центральной Америки, которые хотят попасть на территорию соседней страны. Недовольные массовым прибытием мигрантов жители города Тихуана несколько дней назад провели массовую акцию протеста против их присутствия в городе.

Southbound lanes into Mexico at the San Ysidro port of entry are currently closed. Updates will be provided.

— CBP San Diego (@CBPSanDiego) 25 ноября 2018

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