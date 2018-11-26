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США перекрили ділянку кордону з Мексикою поблизу Сан-Дієго

США перекрили ділянку кордону з Мексикою поблизу Сан-Дієго

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Влада США тимчасово закрила контрольно-пропускний пункт (КПП) на ділянці американо-мексиканського кордону поблизу міста Сан-Дієго (штат Каліфорнія). Про це повідомило в неділю місцеве відділення Митно-прикордонної служби США, передає УНН.

“В’їзд в Мексику в південному напрямку на КПП Сан-Ісідро зараз закритий”, — наголошується в повідомленні служби в Twitter. У ньому говориться, що автомобілям на даній ділянці також заборонено в’їжджати в США з Мексики. Перехід через кордон для пішоходів також “призупинено в обох напрямках”, наголошується в твіті.

Мова йде про великий пункт пропуску через кордон, який розташований між Сан-Дієго і містом Тіхуана. Про причини перекриття кордону поки не повідомляється.

В даний час в мексиканському штаті Нижня Каліфорнія в районі кордону з США знаходяться кілька тисяч вихідців з країн Центральної Америки, які хочуть потрапити на територію сусідньої країни. Незадоволені масовим прибуттям мігрантів жителі міста Тіхуана кілька днів тому провели масову акцію протесту проти їх присутності в місті.

Southbound lanes into Mexico at the San Ysidro port of entry are currently closed. Updates will be provided.

— CBP San Diego (@CBPSanDiego) 25 листопада 2018 р.

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