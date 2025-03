США перекрили ділянку кордону з Мексикою поблизу Сан-Дієго

“В’їзд в Мексику в південному напрямку на КПП Сан-Ісідро зараз закритий”, — наголошується в повідомленні служби в Twitter. У ньому говориться, що автомобілям на даній ділянці також заборонено в’їжджати в США з Мексики. Перехід через кордон для пішоходів також “призупинено в обох напрямках”, наголошується в твіті.

Мова йде про великий пункт пропуску через кордон, який розташований між Сан-Дієго і містом Тіхуана. Про причини перекриття кордону поки не повідомляється.

В даний час в мексиканському штаті Нижня Каліфорнія в районі кордону з США знаходяться кілька тисяч вихідців з країн Центральної Америки, які хочуть потрапити на територію сусідньої країни. Незадоволені масовим прибуттям мігрантів жителі міста Тіхуана кілька днів тому провели масову акцію протесту проти їх присутності в місті.

