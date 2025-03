США передали Украине почти 2,2 млн доз вакцин - Блинкен

Цитата

“Я рад объявить, что вторая доставка вакцин против COVID-19 была доставлена в Украину в рамках нашего пожертвования почти 2,2 миллиона доз на сегодняшний день. Этот шаг усиливает обязательства США преодолеть глобальный пандемии и помочь Украине ”, - написал Блинкен.

I’m pleased to announce the second shipment of COVID-19 vaccines was delivered to Ukraine, as part of our donation of nearly 2.2 million doses to date. This step furthers the US commitment to defeating the global pandemic and helping Ukraine. pic.twitter.com/CRzhooTCw4

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 30, 2021

Напомним

Украинаполучила еще 188 370 доз вакцины Comirnaty против COVID-19 производства Pfizer / BioNTech бесплатно предоставленных правительством США через инициативу COVAX.

За последний год правительство США, как указано, оказал более 55000000 долларов на помощь Украине в борьбе с коронавируса.