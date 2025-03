США передали Україні майже 2,2 млн доз вакцин - Блінкен

Цитата

“Я радий оголосити, що друга доставка вакцин проти COVID-19 була доставлена в Україну в рамках нашого пожертвування майже 2,2 мільйона доз на сьогоднішній день. Цей крок посилює зобов’язання США подолати глобальну пандемію та допомогти Україні”, — написав Блінкен.

I’m pleased to announce the second shipment of COVID-19 vaccines was delivered to Ukraine, as part of our donation of nearly 2.2 million doses to date. This step furthers the U.S. commitment to defeating the global pandemic and helping Ukraine. pic.twitter.com/CRzhooTCw4

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 30, 2021

Нагадаємо

Україна отримала ще 188 370 доз вакцини Comirnaty проти COVID-19 виробництва Pfizer/BioNTech, безплатно наданих урядом США через ініціативу COVAX.

За останній рік уряд США, як вказано, надав понад 55 мільйонів доларів на допомогу Україні у боротьбі з коронавірусом.