США обнародовали данные о продаже вооружений Ираку

"С 2005 года Государственный департамент утвердил продажу вооружений в Ирак более чем на 22 млрд долларов. Иракское правительство профинансировало подавляющее большинство этих межгосударственных поставок из своих собственных источников", - говорится в сообщении.

В частности, в 2016 году Ирак приобрел у США 146 танков M1A1, 35 истребителей F-16, 24 вертолета IA407 и 9 военно-транспортных самолетов С-130.

В документе Госдепа говорится, что Соединенные Штаты возглавляют коалицию из 68 партнеров, которая сыграла решающую роль в ослаблении и нанесении поражения Исламскому государству и освобождении более 60% контролируемой ИГ территории.

По данным стокгольмского Института изучения проблем мира (SIPRI), в 2016 году США остались мировым лидером в торговле оружием, занимая треть этого рынка.

Вашингтон экспортирует военные вооружения более чем в 100 государств, почти половина американского оружия поступает на Ближний и Средний Восток.

Как сообщал УНН, по словам премьер-министра Ирака, битва за Мосул находится на завершающей стадии.