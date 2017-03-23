США оприлюднили дані про продаж озброєнь Іраку
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. За 12 років державний департамент США схвалив продаж військових озброєнь Іраку на суму в 22 млрд доларів, передає УНН з посиланням на прес-службу зовнішньополітичного відомства США.
“З 2005 року Державний департамент затвердив продаж озброєнь в Ірак на понад 22 млрд доларів. Іракський уряд профінансував переважну більшість цих міждержавних поставок зі своїх власних джерел”, - йдеться у повідомленні.
Зокрема, в 2016 році Ірак придбав у США 146 танків M1A1, 35 винищувачів F-16, 24 вертольоти IA407 і дев'ять військово-транспортних літаків С-130.
В документі Держдепу зазначено, що Сполучені Штати очолюють коаліцію із 68 партнерів, яка відіграла вирішальну роль у послабленні та завданні поразки Ісламській державі й звільненні понад 60% контрольованої нею території.
За даними стокгольмського Інституту вивчення проблем миру (SIPRI), у 2016 році США залишились світовим лідером у торгівлі зброєю, займаючи третину цього ринку.
Вашингтон експортує військові озброєння у понад 100 держав, майже половина американської зброї надходить на Близький і Середній Схід.
Як повідомляв УНН, за словами прем’єр-міністра Іраку, битва за Мосул перебуває на завершальній стадії.