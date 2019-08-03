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США официально объявили о новых санкциях против России из-за отравления Скрипаля

США официально объявили о новых санкциях против России из-за отравления Скрипаля

Киев  •  УНН

 • 11221 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. Государственный департамент США объявил о введении второго пакета санкций против России в деле скрипач, включающие запрет предоставления займов, кредитов и любой финансовой помощи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Белого дома.

“США будут выступать против предоставления любого займа, финансовой или технической помощи России международными финансовыми учреждениями, такими как Всемирный банк или Международный валютный фонд. Банкам США запрещается участвовать на первичном рынке облигаций, который не является рублевым, выпущенными российским сувереном, и занимать средства, деноминированные в рублях, суверену России. Лицензии на экспорт в Россию химических и биологических предметов двойного использования, контролируемых Министерством торговли, подлежат политике “презумпции отказа”, — говорится в указе.

Также, новые санкции будут ограничивать доступ России к многосторонней системе развития банка, рынка первичных выпусков российского суверенного долга, номинированного не в рублях, долгового финансирования, выраженного в рублях, а также предметов американского происхождения, важные для российской химического и биологического оружия.

Отмечается, что санкции будут действовать не менее 12 месяцев.

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий второй пакет санкций против России по так называемому делу Скрипалей.

Как сообщал УНН, американская администрация в конце августа 2018 года ввела первый пакет санкций в отношении России по так называемому делу Скрипалей.

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