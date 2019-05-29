Спецпрокурор США объяснил, почему не вынес обвинения против Трампа

КИЕВ. 29 мая. УНН. Предъявления обвинений против президента США Дональда Трампа "не является вариантом, который мы могли рассматривать". Об этом спецпрокурор США Роберт Мюллер сообщил в своем обращении 29 мая. Он отметил, что выдвижение таких обвинений противоречило бы Конституции и правилам Министерства юстиции США, а также было бы несправедливым. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.