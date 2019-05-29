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Спецпрокурор США пояснив, чому не виніс звинувачення проти Трампа

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КИЇВ. 29 травня. УНН. Висунення звинувачень проти президента США Дональда Трампа "не є варіантом, який ми могли розглядати". Про це спецпрокурор США Роберт Мюллер повідомив у своєму зверненні 29 травня. Він наголосив, що висунення таких звинувачень суперечило б Конституції та правилам Міністерства юстиції США, а також було б несправедливим. Про це повідомляє УНН із посиланням на Голос Америки.

"Було б несправедливо потенційно звинуватити когось у злочині, якщо не може бути судового рішення на це звинувачення", - зауважив посадовець.

Мюллер виступив зі зверненням в Міністерстві юстиції США. Це перше публічне звернення спецпрокурора з травня 2017 року - часу, коли було розпочато розслідування.

Роберт Мюллер очолював слідство стосовно втручання Росії до виборів США 2016 року. У зверненні посадовець оголосив про закриття цього завдання а також про свою відставку з Міністерства юстиції США.

"Ми офіційно закриваємо службу спецпрокурора і я також йду з Міністерства юстиції і повертаюсь до приватного життя", - сказав він.

Мюллер прокоментував результати слідства і закликав читати висновки слідства у звіті, обсягом 448 сторінок.

Значну частину звіту слідства Мюллера було оприлюднено в квітні. З оприлюднених документів стало відомо, що слідство, дійшло висновку про наявність масштабних спроб втручання Росії до президентських виборів у США, підтвердило відсутність змови між передвиборчою кампанією Трампа та росіянами. Слідчі, однак, не винесли оцінки стосовно того, чи у президента США намагались перешкоджати правосуддю. Вони, все ж навели десять випадків, коли Трамп намагався завадити слідству.

"Після слідства, якщо б ми були впевнені, що президент однозначно вчинив злочин, ми так би і сказали", - наголосив Мюллер у зверненні в середу.

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Для того, щоб вжити заходи проти діючого президента треба вживати "процедуру, відмінну від системи переслідування злочинів", - наголосив він.

Дональд Трамп відреагував на промову Мюллера у Twitter.

Nothing changes from the Mueller Report. There was insufficient evidence and therefore, in our Country, a person is innocent. The case is closed! Thank you.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 травня 2019 р.

"Звіт Мюллера нічого не змінив. Доказів недостатньо і тому, у нашій країні, особа є невинною. Справу закрито! Дякую", - написав він.

Нагадаємо, Трамп дозволив розсекретити дані розслідування про втручання РФ у вибори США.

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