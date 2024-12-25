Спасатели в Донецкой области попали под обстрел во время тушения пожара

российские войска за прошедшие сутки, 24 декабря, обстреляли 4 населенных пункта Донецкой области, в результате чего погиб человек. Во время тушения пожара, который возник из-за обстрелов жилого сектора поселка Удачное, спасатели попали под повторный вражеский обстрел. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС и полицию региона.

Детали

Под вражеским огнем за прошедшие сутки находились: города Лиман, Покровск, поселок Удачное, село Ореховое. Вследствие российских атак повреждены 9 гражданских объектов, из них 6 жилых домов.

По Удачному россияне били из артиллерии - убили человека. Загорелся жилой дом и две хозяйственные постройки на территории одного из частных домовладений.

Чрезвычайники локализовали пожар, площадью 160 кв.м, однако из-за повторного обстрела были вынуждены временно остановить работу.

Также сообщается, что в результате атаки дрона в Покровске поврежден многоквартирный дом.

Кроме того, в Ореховом из-за российских ударов разрушениям подверглись 3 частных дома, в Лимане - кафе.