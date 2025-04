SpaceX запустила в космос секретный аппарат Zuma

Ракету запустили с мыса Канаверал в американском штате Флорида 7 января около 20 часов по местному времени (около трех ночи 8 января при Киеву). Этот запуск стал первым для SpaceX в этом году.

Космический аппарат Zuma был построен для правительства США. Созданием аппарата занималась военно-промышленная компания Northrop Grumman. Детали миссии, как и ведомство-заказчик, держатся в секрете.

Запуск Zuma был запланирован на ноябрь 2017 года, однако несколько раз откладывался из-за технических проблем.

Напомним, компания SpaceX запустила в конце 2017 ракету-носитель Falcon 9 с десятью телекоммуникационными спутниками Iridium NEXT. Старт был осуществлен с базы ВВС США Ванденберг (штат Калифорния).

Falcon 9 first stage has landed at Landing Zone 1. pic.twitter.com/679wN4F8kX

- SpaceX (@SpaceX) 8 января 2018 г.